Η απόφαση ανάκλησης για το βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο – Πώς θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους οι καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στην ανάκληση βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου προχωρά η Leroy Merlin Ελλάδας και Κύπρου, έπειτα από τον εντοπισμό προβλήματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών. Η εταιρεία καλεί όσους έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να διακόψουν αμέσως τη χρήση του και να το επιστρέψουν στο πλησιέστερο κατάστημα.

Η ανάκληση αφορά το STERWINS Petrol Chainsaw 45cm, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το προστατευτικό κάλυμμα της αλυσίδας ενδέχεται να χαλαρώσει κατά τη λειτουργία, ακόμη και όταν έχει σφιχτεί κανονικά. Το πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της τάσης της αλυσίδας και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι καταναλωτές που θα επιστρέψουν το προϊόν δικαιούνται πλήρη επιστροφή του ποσού αγοράς.

Αυτό είναι το αλυσοπρίονο που ανακαλούν τα καταστήματα Leroy Merlin

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη σταθερότητα του προστατευτικού καλύμματος της αλυσίδας. Ειδικότερα, το κάλυμμα μπορεί να χαλαρώσει κατά τη χρήση, με αποτέλεσμα η αλυσίδα να χάσει μέρος της απαιτούμενης τάσης. Η μειωμένη τάση της αλυσίδας και η πιθανότητα έντονης ανάκρουσης του αλυσοπρίονου (kickback) κατά τη χρήση ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν αγοράσει το STERWINS Petrol Chainsaw 45cm καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Συγκεκριμένα:

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Να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν το αλυσοπρίονο.

Να προετοιμάσουν το προϊόν για επιστροφή.

Να το παραδώσουν στο πλησιέστερο κατάστημα Leroy Merlin.

Το προϊόν θα παραληφθεί από το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης του καταστήματος, το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση της διαδικασίας.

Πώς θα γίνει η αποζημίωση – Πότε επιστρέφονται τα χρήματα

Η ανακοίνωση της Leroy Merlin προβλέπει πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, με την επιστροφή του αλυσοπρίονου στο κατάστημα. Η διαδικασία αφορά τους πελάτες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Για την εξυπηρέτησή τους, η εταιρεία έχει διαθέσει τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Για την Ελλάδα

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 2111 20 30 40

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την Κύπρο

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 22473400

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος και την ολοκλήρωση της αποζημίωσης.

Πώς θα ελέγξετε αν το προϊόν σας περιλαμβάνεται στην ανάκληση - Οι επίμαχες παρτίδες

Για την ταυτοποίηση των προϊόντων που επηρεάζονται, η ανακοίνωση περιλαμβάνει παράρτημα με τους σειριακούς αριθμούς που αφορά η ανάκληση. Ο σειριακός αριθμός (Serial Number – SN) βρίσκεται είτε στη συσκευασία είτε επάνω στο ίδιο το αλυσοπρίονο. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τον αριθμό και να τον συγκρίνουν με τη σχετική λίστα.

Όπως σημειώνεται από πλευράς εταιρείας «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και την ανησυχία που ενδέχεται να προκαλέσει αυτή η κατάσταση. Η ασφάλεια των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος και σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.»