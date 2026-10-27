Σήμερα ολοκληρώνεται η πληρωμή για τις συντάξεις Νοεμβρίου για χιλιάδες συνταξιούχους.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Σήμερα αναμένεται από το απόγευμα να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Παρόλο που η επίσημη ημερομηνία πληρωμής για τους εν λόγω δικαιούχους είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου εντούτοις, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από σήμερα καθώς η αυριανή ημέρα είναι επίσημη αργία. Συνεπώς, από σήμερα, μετά τις 5 μμ τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ όλης της χώρας και ανάλογα με την τράπεζα.