Η παράταση διευκολύνει τους υπόχρεους που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται έως και τις 13 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η παράταση διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 έως τις 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδρομή:

Για φυσικά πρόσωπα:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

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Για νομικά πρόσωπα:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.