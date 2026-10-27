Ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του στην Κύπρο.

Σε νέα κίνηση ενίσχυσης της θέσης της στην κυπριακή αγορά καυσίμων προχωρά η HELLENiQ ENERGY, μέσω συμφωνίας για την εξαγορά της STAROIL (CYPRUS) LTD, διευρύνοντας το δίκτυο πρατηρίων και τις δραστηριότητές της στην εισαγωγή και διανομή πετρελαιοειδών.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση της κυπριακής εταιρείας μέσω της θυγατρικής HELLENiQ ENERGY Cyprus Holdings Ltd., με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου. Το οικονομικό τίμημα της εξαγοράς δεν έχει γίνει γνωστό.

Με την κίνηση αυτή, ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του στην Κύπρο, όπου διατηρεί ήδη σημαντική παρουσία μέσω της EKO Cyprus, η οποία διαθέτει δίκτυο περίπου 100 πρατηρίων.

Η STAROIL διαθέτει 13 ιδιόκτητα πρατήρια καυσίμων, ενώ δραστηριοποιείται παράλληλα στις εισαγωγές και στη διανομή πετρελαιοειδών, καθώς και στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, το δίκτυο του ομίλου στην κυπριακή αγορά θα διευρυνθεί σημαντικά, με τα συνολικά σημεία πώλησης να προσεγγίζουν τα 113, με βάση το σημερινό μέγεθος των δύο δικτύων.

Η δραστηριότητα της STAROIL στην Κύπρο

Η STAROIL ιδρύθηκε το 2006 και αναπτύχθηκε στην κυπριακή αγορά με επίκεντρο την εισαγωγή και την απευθείας διάθεση καυσίμων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ίδια, υπήρξε η πρώτη κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών που προχώρησε σε απευθείας εισαγωγή και διανομή καυσίμων προς τελικούς καταναλωτές, επιδιώκοντας να περιορίσει την παρουσία μεσαζόντων και να διαμορφώσει ανταγωνιστικότερες τιμές.

Στη διάρκεια της λειτουργίας της ανέπτυξε δίκτυο 13 ιδιόκτητων πρατηρίων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αποκτώντας παράλληλα υποδομές που υποστηρίζουν τη διανομή καυσίμων. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις κοντά στη Λευκωσία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Πέραν της λιανικής εμπορίας καυσίμων, η STAROIL δραστηριοποιείται στην τροφοδοσία επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των λιπαντικών Veedol στην Κύπρο, τα οποία διαθέτει μέσω του δικτύου της.

Το εύρος των δραστηριοτήτων της αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοράς, καθώς η HELLENiQ ENERGY δεν αποκτά μόνο πρόσθετα πρατήρια, αλλά και πρόσβαση σε υφιστάμενες υποδομές διανομής και σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο.

Η παρουσία της HELLENiQ ENERGY και τα επόμενα βήματα

Η HELLENiQ ENERGY έχει παρουσία στην Κύπρο από το 2002, όταν εισήλθε στην τοπική αγορά μέσω της εξαγοράς της BP Cyprus.

Σήμερα, η δραστηριότητά της αναπτύσσεται μέσω της EKO Cyprus, εξ ολοκλήρου θυγατρικής του ομίλου, η οποία δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου.

Με περίπου 100 πρατήρια, η EKO Cyprus διαθέτει ήδη εκτεταμένο δίκτυο λιανικής, εξυπηρετώντας παράλληλα εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Η σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση της STAROIL αναμένεται να ενισχύσει τη γεωγραφική κάλυψη του ομίλου και να διευρύνει τις δυνατότητές του στον τομέα της διανομής καυσίμων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δραστηριότητα της STAROIL στις απευθείας παραδόσεις πετρελαιοειδών, καθώς δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης συνεργειών με τις υφιστάμενες εμπορικές και αποθηκευτικές υποδομές της EKO Cyprus.

H προσθήκη νέων σημείων πώλησης ενδέχεται να ενισχύσει την εμπορική παρουσία της HELLENiQ ENERGY σε επιμέρους περιοχές της Κύπρου, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών εμπορίας καυσίμων παραμένει σημαντικός.

Καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς αποτελεί η έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Η αρμόδια αρχή καλείται να εξετάσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών στη λειτουργία της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη ισχυρή παρουσία της EKO Cyprus και το πρόσθετο δίκτυο της STAROIL.

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η συναλλαγή παραμένει υπό αίρεση, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το ύψος του τιμήματος ή το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της.