Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτης τσάντας.

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας έχει προκαλέσει ο εντοπισμός τσάντας που κρίθηκε ύποπτη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που πραγματοποιεί έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι επικίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, στην περιοχή των Εξαρχείων έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μπενάκη από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδούχου Πηγής.