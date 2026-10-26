Μετά από μία μεγάλη διαδρομή 111 ετών, το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά» «κλείνει».

Μετά από 111 χρόνια συνεχούς παρουσίας, το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων «Η Μουριά» κλείνει.

«Η αποκαθήλωση. Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά», έγραψε το καφενείο στην ανάρτησή του στο Facebook.

Η «Μουριά» βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου και λειτουργεί από το 1915. Δεν ήταν απλώς ένα παραδοσιακό καφενείο, αλλά ένας χώρος συνάντησης διαφορετικών γενεών, ανταλλαγής ιδεών και καθημερινής συντροφικότητας, άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της γειτονιάς.

Το αιωνόβιο καφενείο απειλούνταν με «λουκέτο», καθώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζήτησε την αποχώρηση της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγή χρήσης του χώρου. Τελικά, τον Ιούνιο, έπειτα από αντιδράσεις, αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης του χώρου να μην προχωρήσει.

Δείτε την ανάρτηση του καφενείου «Η Μουριά»:

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