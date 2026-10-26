H Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο.

Ο υποδιοικητής του Λιβυκού Στρατού, αντιστράτηγος Σαντάμ Χαφτάρ, έφτασε στο Κάιρο την Κυριακή στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής επίσκεψης, μόλις λίγες ημέρες μετά τη νέα διπλωματική ένταση που προκάλεσε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος γύρος επαφών της Αιγύπτου με κομβικούς παράγοντες της Λιβύης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις αιγυπτο-λιβυκές σχέσεις. Ακολουθεί την επικύρωση από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου, του παράνουν τουρκολιβυκού μνημονίου - μια κίνηση που το Κάιρο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι νομικά άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, θέση που επανέλαβε ο αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη με τον Χακάν Φιντάν.

Ο υπουργός τόνισε εξάλλου πως η Αίγυπτος απορρίπτει οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται στη συμφωνία αυτή και έρχεται σε σύγκρουση με τα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορά της.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να παραχωρήσει στο Κάιρο ευρύτερη θαλάσσια δικαιοδοσία σε σύγκριση με μια πιθανή διευθέτηση με την Ελλάδα.

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Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, ανέφερε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα θαλάσσια σύνορα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στη Μεσόγειο.

Σε αυτό το υπόβαθρο, η επίσκεψη του Χαφτάρ στο Κάιρο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, δεδομένης της διαχρονικής εμπλοκής της Αιγύπτου στις προσπάθειες για τη σταθερότητα στη Λιβύη και του συντονισμού της με τη στρατιωτική ηγεσία της ανατολικής Λιβύης σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής.

Πηγή: see.newssee.news