Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επανέλαβε στον Φιντάν ότι το Κάιρο απορρίπτει κατηγορηματικά το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το Κάιρο απέρριψε εκ νέου την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, αυτή τη φορά σε τετ α τετ του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο οποίος πρότεινε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμπντελάτι και ο Φιντάν συναντήθηκαν στο περιθώριο της σύσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Αίγυπτος απορρίπτει κατηγορηματικά την κύρωση του μνημονίου κατανόησης και τόνισε τη σημασία του σεβασμού των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, σχετικά με τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας», αναφέρει ανάρτηση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Από την πλευρά του ο Φιντάν ανέφερε ότι «κατανοεί τις ανησυχίες της Αιγύπτου σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και επεσήμανε τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων, του συντονισμού και της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και την υποστήριξη των προσπαθειών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Λιβύη», ανέφερε ακόμα το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

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Αργότερα, σε δηλώσεις του, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την έκπληξή του για τον «πολιτικό θόρυβο» που προκάλεσε η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, σημειώνοντας ότι η συμφωνία υπεγράφη το 2019 και είναι «νόμιμα σε ισχύ».

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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει γνώση των πρωτοβουλιών της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Λιβύη θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος έχει επίσης συγκεκριμένες επιφυλάξεις αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δήλωσε ότι η Άγκυρα συζητά το θέμα με το Κάιρο εδώ και αρκετά χρόνια, τηρώντας εποικοδομητική στάση. Ακόμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν συνομιλίες Τουρκίας, Ιταλίας και Αιγύπτου για την αντιμετώπιση των ανησυχιών. «Θετικές και εποικοδομητικές προσεγγίσεις σίγουρα μπορούν και θα έπρεπε να προταθούν. Δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό, το μετέφερα στον Αιγύπτιο ομόλογό μου. Αυτή επίσης είναι η θέση του προέδρου μας», είπε ο Φιντάν, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.