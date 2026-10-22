Στόχος η επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ, στον απόηχο της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σήμερα, Πέμπτη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, συμφώνησαν «να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS (Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας).

Στην τηλεφωνική επικοινωνία, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση της Ελλάδας και της Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μπαντρ Αμπντελάτι «απέρριψαν κατηγορηματικά» την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και υπογράμμισαν τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2113253913730097456}

Η ανάρτηση του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, σε ανάρτηση για την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Έλληνα ομόλογό του, ανέφερε:

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«Συζήτησα τις στρατηγικές σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, συμφωνώντας να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλάσσιων ορίων, βάσει του Διεθνούς Δικαίου και της UNCLOS».

{https://x.com/EgyptForeignMin/status/2113233589563429051}