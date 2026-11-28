Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Έντονη πολιτική αντίδραση προκαλεί η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομα του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και τα δημοσιεύματα που το συνδέουν με την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», με τον τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρη Τζήμητρα, να χαρακτηρίζει απαράδεκτη την επιλογή να χρησιμοποιηθεί η επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου για την απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν δικηγορική εταιρεία και όχι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά εργαλειοποίηση των κρατικών θεσμών, θέτοντας ζήτημα θεσμικής τάξης και προστασίας της ανεξαρτησίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Τζήμητρας διερωτάται ποια σχέση μπορεί να έχει η υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» με την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά και με ποια λογική η ιστοσελίδα ενός υπουργείου χρησιμοποιείται ως μέσο απάντησης για ζητήματα που αφορούν ένα ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη στάση της απέναντι στη λειτουργία και την ακεραιότητα των θεσμών.

Αναλυτικά:

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«Η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου ο κ. Γεραπετρίτης να απαντήσει σε δημοσιεύματα που αφορούν το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», συνιστά απαράδεκτη εργαλειοποίηση των κρατικών θεσμών.

Δεν γνωρίζαμε ότι το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, ούτε γνωρίζαμε ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για να απαντώνται ζητήματα που αφορούν ένα δικηγορικό γραφείο.

Βέβαια δεν μας προκαλεί έκπληξη: Είναι γνωστό το ότι σύμφωνα με την «λογική Μητσοτάκη» ο σεβασμός στην ακεραιότητα των θεσμών έχει μετατραπεί σε κακόγουστο αστείο.

Η κυβέρνηση οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα την πρακτική του κ. Γεραπετρίτη και να διαφυλάξει το κύρος και την θεσμική ανεξαρτησία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρωθυπουργός θα εγκρίνει αυτήν την απαράδεκτη πρακτική - και δεν προξενεί εντύπωση σε κανέναν».