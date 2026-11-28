Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής που ασκεί ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νάσος Ηλιόπουλος. Αφορμή αποτέλεσε η δημόσια απάντηση του υπουργού, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και αφορά δημοσιεύματα σχετικά με τη δικηγορική εταιρεία που φέρει το όνομά του και τη φερόμενη γνωμοδότησή της για την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Με ανάρτησή του, ο Νάσος Ηλιόπουλος θέτει ζήτημα σχετικά με τη διάκριση των επαγγελματικών και κυβερνητικών ρόλων του υπουργού, αμφισβητώντας την επιλογή να χρησιμοποιηθεί η επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ για την παροχή διευκρινίσεων γύρω από μια υπόθεση που συνδέεται με την προηγούμενη δικηγορική του δραστηριότητα.

{https://www.facebook.com/iliopoulosnasos/posts/pfbid02M64GokFJbfRaWKL2ZvyXcTUk1HVa7ypbi25ayEwmiJJuBbUFTSPPNSEKti9wrtCal}

Αναλυτικά:

«Όταν ο Γεραπετρίτης μπλέκει τους ρόλους...

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Σε μια πρωτοφανή κίνηση προέβη πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, για να απαντήσει σε σχέση με το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και να στραφεί ευθέως κατά της Ευρωπαικής Εισαγγελίας.

Επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να απαντήσει στα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η δικηγορική εταιρεία που έχει την επωνυμία του – παρότι ο ίδιος, όπως τουλάχιστον δηλώνει, έχει αναστείλει την άσκηση της δικηγορίας – γνωμοδότησε για την εταιρεία ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO, που βρίσκεται στον πυρήνα του σκανδάλου.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανάρτησε απάντηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου, στην οποία ενώ αρχικά δηλώνει πως δεν έχει σχέση με τη δικηγορική εταιρεία, στη συνέχεια μιλά προκλητικά εξ ονόματός της, σαν να μην έχει φύγει ποτέ από εκεί και να έχει γνώση από πρώτο χέρι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και δεν σταματάει εκεί.

Φτάνει στο σημείο να βάλλει κατά της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπερασπιζόμενος ανοιχτά τους ελεγχόμενους για το σκάνδαλο.

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη, τη σκυτάλη των επιθέσεων κατά της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πήρε σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης. Όπως φαίνεται, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τίποτα».