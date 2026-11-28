Τι ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών με δήλωση του.

Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα για την εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου με την TEXAN έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αναλυτικά:

Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα, που αναφέρονται στο όνομά μου, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, διευκρινίζω τα ακόλουθα.

1.Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 τέλω σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχω καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήμουν εταίρος έως τότε, ούτε έχω λάβει στον χρόνο που μεσολάβησε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από αυτήν.

2.Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που αφορά στους κάδους ανακύκλωσης ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης. Η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία TΕΧΑΝ αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου που καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα. Η γνωμοδότηση, για την οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα, δεδομένου ότι θεωρητικά κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, δόθηκε από την κατεξοχήν ειδήμονα στα θέματα δικαίου των εταιρειών και ανταγωνισμού Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γαρυφαλλιά Αθανασίου, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και κατακύρωσης των εν λόγω διαγωνισμών.

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3.Η απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος, καθώς και η σύνδεση του ονόματος μου ενόσω δεν τελώ από οκταετία σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο και τον χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα. Τα ερωτήματα αυτά καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικά για δύο λόγους. Πρώτον, φέρεται ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραπέμπει σχετικά με τη σύνταξη της γνωμοδότησης, ως μη όφειλε, σε δικηγορική εταιρεία, ενόσω η γνωμοδότηση είναι απολύτως προσωπική και προέρχεται πάντοτε και μόνο από εξειδικευμένο νομικό, εν προκειμένω την Καθηγήτρια Αθανασίου. Και, δεύτερον, κάνει αναφορά -και μάλιστα δύο φορές- ανακριβώς σε δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επωνυμία ήδη τραπείσα από το 2019 σε «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ». Ακόμη και αν πρόκειται για αμέλεια, οι ουσιαστικές αυτές ανακρίβειες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα συνολικά του πορίσματος.

4.Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις θα αντιμετωπιστεί καθ´ οιουδήποτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα.