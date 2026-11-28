Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Θέση για την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών πήρε με ανακοίνωση του, το Σάββατο 28/11 ο ΣΥΡΙΖΑ. «Μόλις δεκαπέντε ημέρες άντεξε στην κυβέρνηση ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιάκος, μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών του. Και άργησε κιόλας να παραιτηθεί.

Μέχρι χθες το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούσε να εμφανίσει την υπόθεση ως λήξασα. Σήμερα, κυβερνητικές πηγές μάς ενημερώνουν ότι η παραίτησή του τον τιμά. Πόσο ακόμη θα παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών ο κ. Μητσοτάκης;

Η παραίτηση ενός υφυπουργού δεν απαλλάσσει τον πρωθυπουργό από τις ευθύνες του. Αντίθετα, τον υποχρεώνει να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ο κ. Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που παραιτείται υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ. Στο «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά παραμένει η διαφθορά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει πράξη τη διαφάνεια. Για εμάς, δεν νοείται δημόσιο πρόσωπο που κατέχει θέση ευθύνης να μην παραιτείται όταν προκύπτουν τεκμηριωμένα στοιχεία εμπλοκής του σε παράνομες ή ηθικά επιλήψιμες πρακτικές.

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Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ποιότητας της δημοκρατίας μας. Συμπεριφορές που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς τροφοδοτούν την απαξίωση της πολιτικής, τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Μόλις δεκαπέντε ημέρες άντεξε στην κυβέρνηση ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιάκος, μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών του. Και άργησε κιόλας να παραιτηθεί. Μέχρι χθες το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούσε να εμφανίσει την υπόθεση ως λήξασα. Σήμερα, κυβερνητικές πηγές μάς ενημερώνουν ότι η παραίτησή του τον τιμά. Πόσο ακόμη θα παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών ο κ. Μητσοτάκης; Η παραίτηση ενός υφυπουργού δεν απαλλάσσει τον πρωθυπουργό από τις ευθύνες του. Αντίθετα, τον υποχρεώνει να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ο κ. Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που παραιτείται υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ. Στο «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά παραμένει η διαφθορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει πράξη τη διαφάνεια. Για εμάς, δεν νοείται δημόσιο πρόσωπο που κατέχει θέση ευθύνης να μην παραιτείται όταν προκύπτουν τεκμηριωμένα στοιχεία εμπλοκής του σε παράνομες ή ηθικά επιλήψιμες πρακτικές.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ποιότητας της δημοκρατίας μας. Συμπεριφορές που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς τροφοδοτούν την απαξίωση της πολιτικής, τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις και την άνοδο της ακροδεξιάς» ανέφερε.