Γιατί μέχρι την ώρα της παραίτησης Λιάκου η κυβέρνηση έλεγε «δεν ξέρουμε»!

Ουκ ολίγοι δημοσιογράφοι είναι σε θέση να ομολογήσουν πως από το βράδυ της Παρασκευής -και πολύ περισσότερο το πρωί του Σαββάτου τηλεφωνούσαν σε κυβερνητικά στελέχη, αρμόδια και μη, και τους ρωτούσαν αν παραιτήθηκε ο υφυπουργός Βαγγέλης Λιάκος.

Η απάντηση η ίδια, ...δεν γνωρίζουμε. Λες ...και δεν μπορούσαν να πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν!

Οι πληροφορίες λένε πως η παραίτηση έγινε κατόπιν πίεσης του Μαξίμου και ενώ πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου συνάντηση του υφυπουργού με τον Κ. Μητσοτάκη.

Κάτω από τις πιέσεις ακόμα και της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας το Μαξίμου επέλεξε να «παραιτηθεί» ο υφυπουργός και όχι να αποπεμφθεί! Και αυτό γιατί η ηγεσία της κυβέρνησης τον είχε καλύψει απολύτως. Πώς θα τον ...παραιτούσε;

Έτσι λοιπόν έφυγε ο υφυπουργός -και με ...επαίνους- αλλά οι απευθείας αναθέσεις ...δικαιώθηκαν!

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Β.Σκ.