Ραντεβού στο δικαστήριο.

Από υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποστηρίκτρια του Νίκου Ανδρουλάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ΕΛΑΣ, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την προαναγγελία μήνυσης από τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 η Μ. Αντωνοπούλου είχε στηρίξει στον πρώτο γύρο τον Παύλο Γερουλάνο και στον δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας μάλιστα μια «νέα και πιο συλλογική θητεία» του. Δύο χρόνια αργότερα, οι δυο τους βρίσκονται σε αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη μετά τις δηλώσεις της περί διαφθοράς.

Πρόσωπα που γνωρίζουν μεταφέρουν στη στήλη ότι η χημεία τους ποτέ δεν ήταν καλή και ότι στην Χαριλάου Τρικούπη δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι η Μαριζέτα ετοιμαζόταν να κατέβει από το τρένο του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει, δηλαδή, και αντιπάθεια και θυμός, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ευχάριστες ειδήσεις για τη ΝΔ από το χώρο της κεντροαριστεράς...

Α.