Με οξύτερη φρασεολογία, προσωπικές αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και ευθεία αμφισβήτηση της προοδευτικής ταυτότητας της ΕΛΑΣ, η Χαριλάου Τρικούπη εντείνει τα πυρά της προς τη λεωφόρο Αμαλίας.

Συνεχίζει με σκληρή γλώσσα τις επιθέσεις του το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο χθες, Πέμπτη (26/11), υπήρξαν τρεις νέες παρεμβάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη - μία από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη και δύο από το Γραφείο Τύπου του κόμματος -, με την αντιπαράθεση να εκτείνεται πλέον πολύ πέραν της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη που αποτέλεσε την αφορμή της.

Από το «δίδυμο στη διαφθορά» και τον «αριστερό ψάλτη της δεξιάς» μέχρι τον «κατήφορο της λάσπης» και την «ουρά της δεξιάς», οι εκφράσεις που επιστρατεύει το ΠΑΣΟΚ αποτυπώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σκλήρυνση της γλώσσας του απέναντι στην ΕΛΑΣ.

Προσωπικές αιχμές Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ευελιξία σε επίπεδο αρχών και αξιών και ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, ενώ τον κατηγόρησε ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει συστηματικά να προσβάλει και να ευτελίσει πολιτικούς του αντιπάλους.

«Δυστυχώς, βλέπω πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι πολύ ευέλικτοι σε επίπεδο αρχών και αξιών και πολύ ανεκτικοί σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό αφορά κυρίως στον Πρωθυπουργό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες αφορά και στον κ. Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Συνεχίζοντας τις προσωπικές αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι προσεκτικό. Δεν κάνει παιχνίδια, ούτε για να προσβάλει, ούτε για να διαστρεβλώσει, ούτε για να ευτελίσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όπως συστηματικά έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος με πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους και μετά είδαμε πώς τα μάζευε».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε, παράλληλα, ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στις αιτιάσεις της ΕΛΑΣ περί «πρόθυμης συνδρομής» της Χαριλάου Τρικούπη στο κυβερνών κόμμα.

«Ο κ. Τσίπρας πέταξε ένα πυροτέχνημα για να κρύψει τα φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας που αποκαλύφθηκαν και αφορούν το κόμμα του», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα επεκτάθηκε και στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι ψεύδεται σχετικά με τις μεταβιβάσεις δανείων επί των ημερών της διακυβέρνησής του.

Από τον «αριστερό ψάλτη» στην «ουρά της δεξιάς»

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στις δύο ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Στην πρώτη, η Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίστηκε στην κριτική για συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά αμφισβήτησε ευθέως την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα της ΕΛΑΣ.

«Ούτε αριστερά είστε, ούτε πρόοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έναν «προσωπικό μηχανισμό» του Αλέξη Τσίπρα και χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «αριστερός ψάλτης της δεξιάς».

Λίγες ώρες αργότερα, με αφορμή την τηλεοπτική εμφάνιση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτας Αντωνοπούλου, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε, προαναγγέλλοντας αυτή τη φορά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και χαρακτηρίζοντας την ΕΛΑΣ ως «ουρά της δεξιάς».