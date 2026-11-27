Με τεχνολογία 3D απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, Έλληνες και Ευρωπαίοι ερευνητές αποκαλύπτουν για πρώτη φορά μικροσκοπικές δομές σπόγγων ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Μια νέα διάσταση στη μελέτη των θαλάσσιων οργανισμών προσφέρει η αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης, η οποία επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάζουν με πρωτοφανή λεπτομέρεια το εσωτερικό των θαλάσσιων σπόγγων.

Η νέα μέθοδος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας και η οξίνιση των ωκεανών επηρεάζουν τη θαλάσσια ζωή.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο θαλάσσιος σπόγγος Chondrilla nucula, ένα κοινό είδος των ελληνικών θαλασσών που συναντάται κυρίως σε μικρά βάθη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο πλαίσιο του εθνικού ερευνητικού έργου MACCIMO, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Οι θαλάσσιοι σπόγγοι αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτους οργανισμούς στις περιβαλλοντικές μεταβολές, καθώς ζουν προσκολλημένοι στον βυθό και δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν όταν αλλάζουν οι συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Οι μεταβολές αυτές, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και η μείωση του pH, μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή και την εσωτερική τους δομή, στοιχεία που αποτελούν σημαντικούς δείκτες της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.

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πηγη: ΕΛΚΕΘΕ

Από τη συμβατική μικροτομογραφία στην τρισδιάστατη απεικόνιση

Αρχικά, οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα του είδους με τον μικροτομογράφο SkyScan 1172, προκειμένου να καταγράψουν τις μορφολογικές διαφορές μεταξύ πληθυσμών που ζουν σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και δειγμάτων από πειράματα προσομοίωσης μελλοντικών ωκεάνιων συνθηκών.

Ωστόσο, η συμβατική μικροτομογραφία δεν επέτρεπε την ευκρινή απεικόνιση μικροσκοπικών δομών του σπόγγου, όπως οι σκληρίτες, ενώ η βελτίωση της ποιότητας των εικόνων απαιτούσε πρόσθετη χημική επεξεργασία των δειγμάτων.

Η λύση ήρθε μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα IMAGINE, το οποίο συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL).

Για τις ανάγκες της πρώτης δοκιμής επιλέχθηκε ο Chondrilla nucula. Συνολικά 26 δείγματα μεταφέρθηκαν στο EMBL στο Αμβούργο, όπου πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις με την τεχνική τομογραφίας ακτίνων Χ υψηλής απόδοσης με αντίθεση φάσης (HiTT). Οι μετρήσεις έγιναν στη γραμμή δέσμης P14 του σύγχροτρου PETRA III (μίας από τις λαμπρότερες πηγές σύγχρονης ακτινοβολίας ακτίνων Χ τρίτης γενιάς παγκοσμίως) του σύγχρονου κέντρου DESY στο Αμβούργο.

Η ερευνήτρια του EMBL Ksenia Denisova, ανέλαβε τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, δημιουργώντας τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που επέτρεψαν την παρατήρηση των εσωτερικών δομών του σπόγγου σε κυτταρικό επίπεδο.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η νέα τεχνική επέτρεψε την απεικόνιση μικροσκοπικών δομών που είναι απαραίτητες για την επιβίωση και τη λειτουργία του οργανισμού.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι σκληρίτες, μικροσκοπικά σκελετικά στοιχεία με χαρακτηριστικό αστεροειδές σχήμα, τα οποία προσφέρουν στήριξη και προστασία στον σπόγγο.

Παράλληλα, οι επιστήμονες κατάφεραν να απεικονίσουν τους χοανοκυτταρικούς θαλάμους, μικροσκοπικές κοιλότητες στο εσωτερικό του οργανισμού, όπου εξειδικευμένα κύτταρα δημιουργούν ρεύματα νερού. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο σπόγγος εξασφαλίζει την αναπνοή και τη συλλογή της τροφής του.

Η δυνατότητα τρισδιάστατης παρατήρησης επιτρέπει πλέον στους ερευνητές να καταγράφουν όχι μόνο τη μορφή αυτών των δομών, αλλά και τη χωρική τους οργάνωση, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εσωτερικής αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας του οργανισμού.

πηγη: ΕΛΚΕΘΕ

Ιστολογία με εικόνες χωρίς τομές και χημική επεξεργασία

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής HiTT είναι η δυνατότητα εφαρμογής της λεγόμενης «εικονικής ιστολογίας». Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι επιστήμονες μπορούν να εξετάζουν τη μικροσκοπική δομή ενός δείγματος σε τρεις διαστάσεις, χωρίς να χρειάζεται να το προχωρήσουν σε λεπτές ιστολογικές τομές ή να το υποβάλουν σε χρώση.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους θαλάσσιους οργανισμούς. Μέσα από τη σύγκριση δειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, οι ερευνητές θα μπορούν να διερευνούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μορφολογικές μεταβολές που προκαλούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας και την οξίνιση των ωκεανών.

Επιπλέον, η ταχύτητα της μεθόδου επιτρέπει την εξέταση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ η τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την ψηφιοποίηση σπάνιων δειγμάτων που φυλάσσονται σε συλλογές μουσείων φυσικής ιστορίας.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών απεικόνισης στη θαλάσσια βιολογία, ενισχύοντας τις δυνατότητες των επιστημόνων να κατανοούν πώς οι θαλάσσιοι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΕΛΚΕΘΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IMAGINE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστημονικά υπεύθυνη για τη μελέτη από την πλευρά του ΕΛΚΕΘΕ είναι η δρ Κλεονίκη Κεκλίκογλου, συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών.