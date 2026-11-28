Η Διάσκεψη του Φεβρουαρίου 1945 ούτε πήρε ούτε μπορούσε να πάρει αποφάσεις για το μοίρασμα της Ευρώπης σε ζώνες επιρροής μεταξύ Τσώρτσιλ- Ρούσβελτ Στάλιν.

Βροχή οι αναλύσεις για τη συνάντηση, τις συνομιλίες και τις σχετικές ανακοινώσεις Σι-Πούτιν-Τραμπ. Εδώ δεν ενδιαφέρουν οι πολύπλευρες προσεγγίσεις και διαφορετικές εκτιμήσεις . Αλλά το γεγονός ότι στις περισσότερες κοινός παρονομαστής ήταν οι συγκρίσεις με τη Γιάλτα και τη συμφωνία του 1945 μεταξύ Ρούσβελτ -Στάλιν-Τσώρτσιλ.

Με τον ένα ή άλλο τρόπο ανακινήθηκε, διακινήθηκε και κυκλοφορεί ως αναμφισβήτητο γεγονός ότι κατά τη σύνοδο των τριών μεγάλων της αντιχιτλερικής συμμαχίας στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο μοιράστηκε η Ευρώπη (και ο κόσμος) σε σφαίρες επιρροής.

Μεταφορικά , ίσως, η επίκληση της Συνδιάσκεψης στην Κριμαία προσφέρεται στις συζητήσεις – αναλύσεις για κάποιους παραλληλισμούς με σύγχρονες συναντήσεις κορυφής των ισχυρών του κόσμου. Αλλά…

Φαίνεται σαν αλήθεια

…Για όσους έχουν κάποια επαφή με τα ντοκουμέντα εκείνων των ημερών, δηλαδή τα πρακτικά της Διάσκεψης , το Κοινό Ανακοινωθέν και τα Πρωτόκολλα τα οποία υπογράφτηκαν. Για εκείνους που θ΄ ανατρέξουν σε κάθε είδους πηγές της εποχής για όσα πραγματικά συνέβησαν εκεί. Ακόμη και γι΄ αυτούς οι οποίοι θα διαβάσουν οποιαδήποτε αντικειμενική εξιστόρηση των γεγονότων ή θα συμβουλευτούν κάποιο εγκυκλοπαιδικό λεξικό , ο σημερινός κοινός παρονομαστής για το «μοίρασμα» προβάλλει αμέσως ως ιστορικό fake news.

«Μοίρασμα» δεν έγινε , ούτε και θα μπορούσε να γίνει.. Η ναζιστική Γερμανία έπνεε τα λοίσθια , οι Σοβιετικοί βρίσκονταν περίπου 100 χιλιόμετρα από το Βερολίνο , καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν ακόμη στην Ευρώπη και την Άπω Ανατολή εκείνο το οχταήμερο (4-11 Φεβρουαρίου). Το μόνο μυστικό πρωτόκολλο, που υπογράφηκε από τον Ρούσβελτ και τον Στάλιν , ήταν η συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στη Γιάλτα συζητήθηκε και οι τρεις κατέληξαν στις εξής συμφωνίες, όπως απαριθμούνται στο Κοινό Ανακοινωθέν:

-Για τη Γερμανία (οριστική συντριβή, κατοχή και συμμαχικός έλεγχος, επανορθώσεις- αποζημιώσεις). Δεν συμφωνήθηκε η διαίρεση της Γερμανίας . Αυτό θα γίνει μεταγενέστερα , κάτω από άλλες συνθήκες. Εκείνο στο οποίο συμφώνησαν ήταν ο καθορισμός ζωνών κατοχής , στις οποίες (θα καλούνταν και η Γαλλία να συμμετάσχει) υπό μια ενιαία συμμαχική διοίκηση .

- Την ίδρυση του ΟΗΕ με τις αρχές για την παγκόσμια «ειρήνη, την ασφάλεια,, την ελευθερία και τη γενική ευημερία της ανθρωπότητας» Αποφασίστηκε ακόμη η σύγκλιση Διάσκεψης στο Σαν Φραγκίσκο (Απρίλιος 1945) για τη συγκρότησή του. Σχετική πρόσκληση θ΄ απευθυνόταν επίσης στη Γαλλία και την Κίνα

-Διακήρυξη για την απελευθερωμένη Ευρώπη με την οποία προβλεπόταν οι κοινές ενέργειες των τριών για την επίλυση των πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων τους «με δημοκρατικό τρόπο», «προσωρινές κυβερνήσεις που ν΄ αντιπροσωπεύουν όλα τα δημοκρατικά στοιχεία του πληθυσμού» , με την υποχρέωση «να προκηρύξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ελεύθερες εκλογές για κυβερνήσεις που θ΄ ανταποκρίνονται στη λαϊκή θέληση».

-Για το περίπλοκο πολωνικό ζήτημα (καθορισμός συνόρων, και προσωρινή κυβέρνηση) και το καθεστώς στη Γιουγκοσλαβία (προσωρινή κυβέρνηση ενότητας). Στο πλαίσιο αυτό «έγινε γενική επισκόπηση άλλων βαλκανικών ζητημάτων». Περί Ελλάδας καμία συζήτηση ή απόφαση , παρά τα γραφόμενα και θρυλούμενα κατά καιρούς στα καθ΄ ημάς.

Αρχικές εκτιμήσεις και ανατροπή

Δεν χρειάζονται αναλύσεις για να καταδειχτεί από τη Γιάλτα και τα ντοκουμέντα εκεί δεν προκύπτουν συμφωνίες περί «μοιράσματος» της Ευρώπης και του κόσμου. Ούτε τα διθυραμβικά σχόλια που γραφόταν τότε παντού για τ΄ αποτελέσματα των συνομιλιών.

Έχει , όμως, εξαιρετική σημασία για την κατανόηση της κατοπινής και σημερινής χρήση της Γιάλτας πως αυτή εκτιμήθηκε από τον ίδιο τον Ρούσβελτ, που κάλεσε το Κογκρέσο και το λαό να δεχθούν τ ΄αποτελέσματα σαν την αρχή μια μόνιμης δομής ειρήνης: «…Πρέπει να σημάνει το τέλος του συστήματος μονομερών ενεργειών , αποκλειστικών συμμαχιών, σφαιρών επιρροής , ισορροπιών δυνάμεων και όλων των άλλων μεθόδων που δοκιμάζονται αιώνες τώρα- χωρίς να έχουν δείξει ούτε μια επιτυχία…».

«Φέρνω από την Κριμαία», πρόσθετε ο Τσώρτσιλ στις 27 Φεβρουαρίου του 1945 στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, « την εντύπωση ότι ο στρατάρχης Στάλιν και οι σοβιετικοί ιθύνοντες επιθυμούν να ζήσουν σε ένα κλίμα έντιμης φιλίας και ισότητας με τις δυτικές δημοκρατίες. Πιστεύω επίσης ότι σέβονται τις συμφωνίες τους».

Ο μεν Τσώρτσιλ πολύ γρήγορα θ΄ αλλάξει ριζικά άποψη και θα δώσει το ψυχροπολεμικό εναρκτήριο λάκτισμα με την πασίγνωστη ρήση του περί «σιδηρού παραπετάσματος» για το ανατολικό μπλοκ. Στις ΗΠΑ μετά το θάνατο του Ρούσβελτ θ΄ αρχίσουν βαθμιαία οι κατεδαφίσεις των αρχικών εκτιμήσεων περί Γιάλτας. Οι ρωγμές θα εμφανιστούν και στην επόμενη Διάσκεψη των τριών στο Πότσδαμ (17 Ιουλίου-2 Αυγούστου 1945). Σε αυτή μετά το θάνατο του Ρούσβελτ τον προηγούμενο Απρίλιο βρίσκεται ο Τρούμαν και ο Άττλη στη θέση του Τσώρτσιλ μετά την ήττα του τελευταίου στις εκλογές τις προηγούμενες μέρες.

Ο Ρούσβελτ θα κατηγορηθεί μεταθανάτια ότι έκανε παραχωρήσεις προς τον Στάλιν. Εμφανίζεται ακόμη το σενάριο ότι στη Γιάλτα ήταν άρρωστος και περίπου δεν καταλάβαινε τις συμφωνίες. Σε συνέχεια θα κυριαρχήσει στην Ουάσιγκτον η προσέγγιση ότι οι ΗΠΑ πρόδωσαν τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης . Γρήγορα στην πορεία προς τον Ψυχρό Πόλεμο η Γιάλτα θα γίνει για πολλούς στη Δύση συνώνυμο της υποχωρητικότητας απέναντι στη Σοβιετική Ένωση , η οποία παραβίασε τις συμφωνίες μη επιτρέποντας, ανάμεσα στ΄ άλλα, ελεύθερες εκλογές στις απελευθερωμένες χώρες από τον Κόκκινο Στρατό.

Εννοείται ότι και η Μόσχα ανταπέδιδε τις κατηγορίες περί μη τήρησης των συμφωνιών της Γιάλτας από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Μεταλλαγμένη αξιοποίηση

Στις συνθήκες του Ψυχρού Πολέμου και της ανάδειξης των δυο «στρατοπέδων» η Γιάλτα μεταχρονολογημένα «φορτώθηκε» με πολλές μελανές σελίδες του διπολικού παγκόσμιου συστήματος και της μεταπολεμικής διαμόρφωσης του κόσμου. Έγινε συνώνυμο του διαμοιρασμού σφαιρών επιρροής μεταξύ των ισχυρών.

Αλλά οι αποφάσεις της, με όρους ιστορίας, είναι fake news να ταυτίζονται με το «μοίρασμα» της Ευρώπης. Έρχεται και επανέρχεται στην επικαιρότητα όχι για όσα συνέβησαν το Φεβρουάριο του 1945. Αλλά για όσα αναπτύχθηκαν και κυριάρχησαν για τις αποφάσεις της με μεταγενέστερες ιδεολογικοπολιτικές στοχεύσεις.

Εκτός των άλλων κι ανάμεσα στο «βουνό» της βιβλιογραφίας για τη Γιάλτα υπάρχει και στα ελληνικά μια ακαδημαϊκή μελέτη (S.M Plokny , Γιάλτα:το τίμημα της ειρήνη), η οποία αποκαθιστά τεκμηριωμένα τις πραγματικότητες. Ο συγγραφέας -κάθε άλλο παρά φιλορώσος ιστορικός- στηριγμένος στα πιο πρόσφατα αρχεία καταρρίπτει την κυρίαρχη διήγηση περί Γιάλτας. Διαχωρίζει το μύθο από την ιστορική πραγματικότητα και ερμηνεύει τις αποφάσεις των ηγετών στο πραγματικό στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο του 1945.

Τεκμηριώνει ότι η Γιάλτα δεν διαίρεσε την Ευρώπη, απλώς επικύρωσε σε μεγάλο βαθμό τους συσχετισμούς δύναμης, που είχαν ήδη διαμορφωθεί στα πεδία των μαχών. Δεν ήταν μια απλή «προδοσία» της Ανατολικής Ευρώπης από τη Δύση. Αντίθετα, οι δυτικοί ηγέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη στρατιωτική πραγματικότητα: ο Κόκκινος Στρατός είχε ήδη καταλάβει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης .

Μετά τη συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας κι όταν αυτή η εικόνα απομακρύνθηκε , ας προσθέσουμε εδώ, ότι άνοιξαν πυρ εναντίον της Γιάλτας για να φτάσει σήμερα να κινείται μεταξύ ιστορίας και μυθολογίας.

(Ο Τάκης Κατσιμάρδος είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από το διαδικτυακό περιοδικό Fractalart.gr)