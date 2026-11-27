Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση κορυφής στην Κίνα, όπου ο Τραμπ είχε αγκαλιάσει τον Πούτιν και τον είχε αποκαλέσει «φίλο».

Αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι αποκαλεί «φίλο» του τον Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι είναι σαν να αποκαλούσε κάποιος «φίλο» τον Αδόλφο Χίτλερ, εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι ελεύθερος να λέει ή να δημοσιεύει ό,τι επιθυμεί, ωστόσο χαρακτήρισε «παράξενο» να αποκαλεί «φίλο» του τον Πούτιν.

«Είναι ένας επιτιθέμενος και δολοφόνος. Δεν μπορεί να είναι φίλος», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στα αγγλικά.

«Είναι σαν να έλεγε κάποιος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ότι ο Χίτλερ είναι καλός φίλος. Όχι, δεν είναι φίλος», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση κορυφής στην Κίνα, όπου ο Τραμπ είχε αγκαλιάσει τον Πούτιν και τον είχε αποκαλέσει «φίλο».

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Λίγες ημέρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social φωτογραφία των δύο ηγετών να ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Ο φίλος μου».

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι είναι εδώ και καιρό τεταμένες. Η πιο χαρακτηριστική δημόσια ρήξη τους σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επέπληξε τον Ουκρανό ομόλογό του στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Πιο πρόσφατα, οι δύο ηγέτες συγκρούστηκαν εκ νέου, όταν ο Τραμπ απέδωσε στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων την αύξηση του ενεργειακού κόστους και απείλησε να διακόψει την παροχή πληροφοριών των αμερικανικών υπηρεσιών προς το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η στάση του Τραμπ ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από Reuters