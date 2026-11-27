Απέφυγε να απαντήσει ο υπουργός Υγείας για το αν πρέπει να αποπεμφθεί ο Βαγγέλης Λιάκος.

Ως χυδαία χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πίσω από τις αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στα γραφεία των αδερφών του Βαγγέλη Λιάκου βρίσκεται ο στενός του συνεργάτης και συνυποψήφιος του υφυπουργού Εσωτερικών στη Δυτική Αττική, Σταμάτης Πουλής, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην υπόθεση, όπως και σε αυτή του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, τονίζοντας πως είναι διαφορετικές και πως ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος, παραβιάζοντας την εκλογική νομοθεσία.

Τέλος, στάθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε ότι πρέπει να τον βλέπει στον ύπνο του.

«Ο Χατζηγιαννάκης είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος»

«Μια συζήτηση το ποιος πήρε περισσότερα και τι, είναι άκομψη. Η κουβέντα για τον Λιάκο είναι άλλη. Ο κ. Χατζηγιαννάκης φαίνεται να έχει κάνει εταιρεία με τον δήμαρχο από τον δήμο του οποίου πήρε 750.000 ευρώ έργο. Δεν έχει πάρει ο κ. Λιάκος κάποιο έργο μέσω της αρμοδιότητας», υπογράμμισε και συνέχισε: «Ο κ. Χατζηγιαννάκης παραδέχθηκε ότι έχει παραβιάσει με τον κ. Τσίπρα την εκλογική νομοθεσία. Το κόμμα απαγορεύεται να παίρνει σε είδος από κάποια εταιρεία. Έχει παραβιάσει κάποιον νόμο ο κ. Λιάκος; Δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο μεγέθη. Ο κ. Χατζηγιαννάκης είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος. Δεν υπάρχει σύγκριση».

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Για το αν πρέπει να αποπεμφθεί ο Βαγγέλης Λιάκος

«Την ευθύνη συγκροτήσεως της κυβέρνησης την έχει ο πρωθυπουργός, δεν την έχω εγώ. Δεν μπορώ να πω αν πρέπει να φύγει ή όχι. Ξέρει να κρίνει δίκαια ο Μητσοτάκης. Την κάνει καλά αυτή τη δουλειά», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το αν πρέπει να αποπεμφθεί ο υφυπουργός Εσωτερικών.

Για τα δημοσιεύματα ότι πίσω από την αποκάλυψη Λιάκου βρίσκεται ο Σταμάτης Πουλής

«Όχι μόνο δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα, αλλά είναι χυδαία. Στη ΝΔ έχουμε πνεύμα ομάδας φάλαγγος. Δεν πρέπει να στρεφόμαστε ο ένας ποτέ κατά το άλλο. Το έγραψε η Δημοκρατία και η Αυγή. Οι δύο εφημερίδες έχουν κάθε λόγο να μας παρουσιάζουν ως σπαρασσόμενοι από κάποιον εμφύλιο. Είναι ψευδή και τα καταδικάζω. Δεν υπάρχει κάτι για να καλύψω. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

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«Ο Ανδρουλάκης πρέπει να με βλέπει στον ύπνο του»

«Διαβάζω το όνομά μου σε όλες τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να με βλέπει στον ύπνο του ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κρατώ κακίες. Έχουμε περάσει σε ένα στάδιο ψυχολογικής εμμονής», είπε, ενώ αναφορικά με την κριτική που του άσκησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, για την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτίθεται να κάνει μήνυση, σημείωσε: «Έκανε ένα λάθος στο Πόθεν Έσχες, δεν πρέπει να του ασκηθεί κριτική; Για μένα αυτά είναι στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής. Αν ήταν έτσι θα κάναμε μηνύσεις, πολιτικοί είμαστε».

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