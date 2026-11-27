Οι προσφορές Black Friday ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Black Friday βρίσκεται στην τελική ευθεία και η Xiaomi δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να αποκτήσουν αγαπημένα τεχνολογικά προϊόντα σε ειδικές τιμές, με προσφορές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και στιγμές της καθημερινότητας.

Από smartphones και tablets, μέχρι wearables και προϊόντα ήχου, συσκευές έξυπνου σπιτιού, αλλά και επιλογές ψυχαγωγίας και μετακίνησης, η Xiaomi προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους ή να κάνουν τις πρώτες γιορτινές αγορές τους.

Οι προσφορές Black Friday ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, στο www.mistore-greece.gr, στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Xiaomi.

Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.