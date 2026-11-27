Ορισμένα προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους συμμάχους για την καρδιαγγειακή υγεία.

Παρά την αντίληψη ότι τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα υστερούν διατροφικά έναντι των φρέσκων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αρκετά από αυτά αποτελούν εξαιρετικές πηγές βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών, συμβάλλοντας ακόμη και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Το μυστικό, ωστόσο, βρίσκεται στην περιεκτικότητά τους σε νάτριο.

Γιατί οι κονσέρβες μπορούν να αποτελέσουν υγιεινή επιλογή

Σύμφωνα με την Joan Salge Blake, διαιτολόγο και καθηγήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, τα κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά μπορούν να είναι έως και 20% φθηνότερα από τα αντίστοιχα φρέσκα προϊόντα.

Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συνδέεται με καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς τους σε κάλιο. Το συγκεκριμένο μέταλλο βοηθά τους νεφρούς να αποβάλουν την περίσσεια νατρίου από τον οργανισμό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή προϊόντων χωρίς προσθήκη αλατιού ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Μάλιστα, το στράγγισμα και το ξέπλυμα των κονσερβοποιημένων λαχανικών κάτω από τρεχούμενο νερό μπορεί να μειώσει την ποσότητα νατρίου που καταναλώνουμε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιες είναι, όμως, οι έξι κονσέρβες που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας;

1. Φασόλια

Τα φασόλια σε κονσέρβα αποτελούν μια οικονομική πηγή καλίου, φυτικών πρωτεϊνών και διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα.

Προσφέρουν, επομένως, διπλό όφελος για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς υποστηρίζουν τόσο τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης όσο και τον έλεγχο της χοληστερόλης.

Μπορούν εύκολα να προστεθούν σε σαλάτες, σούπες, ζυμαρικά και πιάτα με ρύζι.

2. Κονσερβοποιημένα φρούτα

Ο ανανάς και τα βερίκοκα σε κονσέρβα μπορούν να αποτελέσουν μια θρεπτική και πρακτική εναλλακτική των φρέσκων φρούτων.

Ο ανανάς προσφέρει βιταμίνη C, ενώ τα βερίκοκα αποτελούν πηγή καλίου, φυτικών ινών και βιταμίνης Α, ενισχύοντας τη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Ιδανικά, οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέγουν φρούτα διατηρημένα σε φυσικό χυμό και όχι σε σιρόπι, ώστε να περιορίζουν την πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων.

Ο συνδυασμός τους με γιαούρτι ή τυρί cottage μπορεί να ενισχύσει και την πρόσληψη ασβεστίου, ενός μετάλλου που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

3. Κολοκύθα

Πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνη Α και φυτικές ίνες, η κονσερβοποιημένη κολοκύθα αποτελεί ακόμη μία επιλογή με σημαντική διατροφική αξία.

Μάλιστα, ένα φλιτζάνι κονσερβοποιημένης κολοκύθας μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 10% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης μαγνησίου, το οποίο συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπες, smoothies, χυλό βρώμης, αλλά και σε διάφορες συνταγές αρτοσκευασμάτων, αρκεί να μην περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή αλάτι.

4. Παντζάρια

Τα παντζάρια ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυσικά νιτρικά άλατα, τα οποία ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει σε μονοξείδιο του αζώτου.

Η συγκεκριμένη ουσία συμβάλλει στη χαλάρωση και τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του αίματος και υποστηρίζοντας τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τα παντζάρια σε κονσέρβα έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορούν να καταναλωθούν ως συνοδευτικό ή να προστεθούν σε σαλάτες.

5. Ντομάτες

Οι κονσερβοποιημένες ντομάτες αποτελούν πηγή καλίου, βιταμίνης C και λυκοπενίου, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που έχει συνδεθεί με την καρδιαγγειακή υγεία.

Είναι ιδιαίτερα οικονομικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος συνταγών, από σάλτσες για ζυμαρικά μέχρι σούπες και μαγειρευτά φαγητά.

Ένας συνδυασμός ζυμαρικών, ντομάτας και φασολιών μπορεί να προσφέρει ένα χορταστικό γεύμα με φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και πολύτιμα μέταλλα.

6. Σολομός

Ο σολομός σε κονσέρβα αποτελεί μια προσιτή πηγή πρωτεΐνης και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία έχουν συνδεθεί με τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η αντικατάσταση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, όπως ορισμένα είδη κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, με σολομό μπορεί να προσφέρει επιπλέον οφέλη για την καρδιά.

Μπορεί να προστεθεί σε σαλάτες ή να συνδυαστεί με στραγγιστό γιαούρτι, λεμόνι και μυρωδικά για ένα ελαφρύ και θρεπτικό σάντουιτς.

Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε κονσέρβες

Η ανάγνωση της διατροφικής ετικέτας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρτασης. Οι καταναλωτές καλό είναι να προτιμούν προϊόντα χωρίς πρόσθετο αλάτι και ζάχαρη, να συγκρίνουν την περιεκτικότητα σε νάτριο και να ξεπλένουν τα κονσερβοποιημένα όσπρια και λαχανικά πριν από την κατανάλωση.

Με τις κατάλληλες επιλογές, τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, χωρίς να στερούνται σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

Ωστόσο, δεν υποκαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση, ενώ όσοι έχουν νεφρική νόσο ή λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα καλίου θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Πηγή: verywellhealth