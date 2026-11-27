Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι με τίτλο «Φίδι».

Λίγες μέρες μετά το κλείσιμο του κεφαλαίου με τη Άννα Βίσση, με την οποία συνεργάζονταν για πάνω από 40 χρόνια ο δημιουργός ανοίγει νέα σελίδα και ανακοινώνει το νέο του κομμάτι.

Το νέο του άλμπουμ έχει 14 τραγουδίστρια με ένα να έχει προκαλέσει αίσθηση.

Πρόκειται για το τραγούδι «Φίδι» που κάποιοι ισχυρίστηκαν πως οι στίχοι του αποκαλούν υπονοούμενα προς την Άννα Βίσση.Ο συνθέτης, συμφωνα με πληροφορίες εργάζεται ήδη και έχει ηχογραφήσει τα νέα του τραγούδια με τη νέα του μούσα Αφροδίτη Χατζημηνά την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar».

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