Εν μέσω κακοκαιρίας με επίμονες βροχές το 7ο Δημοτικό Κέρκυρας ξαναπλημμύρισε.

Σε τροχιά κακοκαιρίας η χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους στην Δυτική Ελλάδα. Η Κέρκυρα έχει δεχθεί τεράστια ύψη νερού με πολλούς δρόμους να έχουν πλημμυρίσει από τους 190 τόνους βροχής ανά στρέμμα που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται τους ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (PWS), η νότια Κέρκυρα δέχθηκε το κύριο βάρος της κακοκαιρίας, με τον Χλωμό να καταγράφει 197,6mm και το Περιβόλι 192,8mm.

«Φούσκωσε» το ποτάμι της Λευκίμμης

Σε επιφυλακή ήταν όλο το βράδυ οι κάτοικοι Λευκίμμης καθώς από την βροχή ειχε φουσκώσει το ποτάμι της Λευκίμμης. Η στάθμη του νερού είχε ανέβει σημαντικά, σχεδόν στο ύψος του δρόμου, δίπλα στα δεμένα σκάφη και στα σπίτια της περιοχής.

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(Ξανά)πλημμύρισε το 7ο Δημοτικό Κέρκυρας

Σοβαρά προβλήματα από τη βροχόπτωση αντιμετωπίζει για ακόμη μία φορά το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, με χώρους του κτηρίου να γεμίζουν νερά και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το θέμα αναδεικνύει με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΣΕΠΕ Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται με κάθε βροχή. Σύμφωνα με το corfutvnews.gr γραφεία, διάδρομοι και χώροι του σχολείου γεμίζουν νερά, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ακόμη και η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κουρσάρης, «ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και ηλεκτροπληξίας είναι υπαρκτός», ενώ για την προστασία του υλικού «σε παλέτες έχουν ανεβάσει το αρχείο και το υλικό του σχολείου».

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Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΕ σημειώνει ότι το πρόβλημα έχει αναδειχθεί επανειλημμένα από τη διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων. «Παρεμβάσεις έγιναν, αλλά η κατάσταση παραμένει!», τονίζει χαρακτηριστικά. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα ερώτημα: «Πόσες φορές πρέπει να πλημμυρίσει ένα σχολείο για να δοθεί οριστική λύση; Πρέπει πρώτα να συμβεί κάποιο ατύχημα; «Δεν πάει άλλο!» καταλήγει ο κ. Κουρσάρης, ζητώντας άμεσες και ριζικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των μαθητών.