«Η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική βιομηχανία και την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να παραβλέπονται παραβάσεις της νομοθεσίας», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ο νόμος ισχύει για όλους, η Πολιτεία έχει καθήκον την προστασία των καταναλωτών» δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την ανοιχτή επίθεση του προέδρου του ΣΕΒ και των εκπροσώπων Σούπερ Μάρκετ προς την κυβέρνηση, ισχυριζόμενοι ότι για την ακρίβεια των προϊόντων ευθύνεται και η επιβολή προστίμων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μίλησε στο ΕΡΤnews, υπεραμυνόμενος της πολιτικής των ελέγχων και των προστίμων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κυρώσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλονται και να δημοσιοποιούνται, όπως προβλέπει ο νόμος. Το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί αναπτυξιακό καθεστώς ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι, τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 2,5 χρόνια για παραβάσεις της αγοράς.

«Τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι αιτία των πληθωριστικών πιέσεων», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας για τζίρο 12 δισεκατομμυρίων για τα Σούπερ Μάρκετ.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος κι έχουμε ζητήσει από Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντατικοποίηση και κατά την περίοδο Black Friday , επισημαίνει ο κ. Θεοδωρικάκος.

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«Τεχνητή νοημοσύνηστη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση»

Στα νέα αναπτυξιακά καθεστώτα με επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί αναπτυξιακό καθεστώς ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενίσχυση θα αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών.

«Θέλουμε να περάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αποτελεί «μια ευκαιρία και μια δυνατότητα για πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική οικονομία». Όπως επισήμανε, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά και να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοί τους στη χρήση αυτών των εργαλείων, τα οποία εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

«Είναι εξαιρετικά κρίσιμο οι άνθρωποι που εργάζονται να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σπουδαίο τεχνολογικό εργαλείο», σημείωσε, προσδιορίζοντας τον χρόνο προκήρυξης του καθεστώτος στις επόμενες εβδομάδες, χωρίς να αποκλείσει ότι αυτό θα γίνει τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Παράλληλα, προανήγγειλε αναπτυξιακά καθεστώτα που θα αφορούν την εξωστρέφεια και την ενδυνάμωση των εξαγωγών, τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο και την αναβάθμιση των βιομηχανικών πάρκων. «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ελληνική βιομηχανία και μέσα σε αυτήν την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, γιατί αυτό είναι καλό για την οικονομία και την κοινωνία», τόνισε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας δεν αναιρεί την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας και διενέργειας ελέγχων στην αγορά. «Εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν σκοπό να δημιουργούν κέρδη, να κάνουν επενδύσεις και να προσλαμβάνουν εργαζομένους, αλλά όλοι οφείλουν να τηρούν τους νόμους.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η φάση με 1.100 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, για τις 15 γιορτινές ημέρες του Δεκεμβρίου, από τα Χριστούγεννα έως την Πρωτοχρονιά (18-31 Δεκεμβρίου), προβλέπονται μειώσεις που φτάνουν έως και το 25% σε 26 κατηγορίες προϊόντων, ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει τα απαραίτητα για το οικογενειακό τραπέζι.

Αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα για τρεις μήνες

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί όλο αυτό το διάστημα είχαν απτό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα για τρεις μήνες. «Αρνητικός πληθωρισμός σημαίνει μείωση τιμών. Δεν σημαίνει μείωση του πληθωρισμού», διευκρίνισε, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, καθώς υπήρξαν τόσο προϊόντα με μειώσεις όσο και προϊόντα με αυξήσεις, όμως κατά μέσο όρο οι τιμές ήταν μειωμένες εκείνη την περίοδο.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις διεθνείς εξελίξεις και στους δύο πολέμους, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, με επιπτώσεις που μεταφέρονται σταδιακά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της οικονομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση των δυνατοτήτων της χώρας και τον καλύτερο έλεγχο των τιμών.

«Οι έλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων υπάγονται πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, υπό τη διοίκηση της κυρίας Τσαγκάρη, οι οποίοι θα ενταθούν, με έμφαση στην περίοδο της Black Friday και στην αντιμετώπιση παραπλανητικών εκπτώσεων. Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι έχουν διπλό στόχο: την προστασία των καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Απαντώντας για τα πρόστιμα στην αγορά, επισήμανε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα 25 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις και άλλους παράγοντες της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι έχουν εισπραχθεί στο σύνολό τους. Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο νόμος προβλέπει τη δημοσιοποίηση των προστίμων άνω των 50.000 ευρώ και διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων υπάγονται πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.

Πετυχημένο εργαλείο διαφάνειας για τους καταναλωτές το «PosoKanei»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πλατφόρμα «PosoKanei», η οποία έχει ξεπεράσει τους 450.000 χρήστες και δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές και να επιλέγουν πού τους συμφέρει να αγοράσουν. «Οι τιμές είναι διαφορετικές. Εάν ψάξεις, πάντοτε βρίσκεις μια καλύτερη εναλλακτική», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της ενημέρωσης.

Σχολιάζοντας τις δημόσιες παρεμβάσεις του προέδρου του ΣΕΒ, κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, κ. Γιώργου Μασούτη, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην κριτική που διατυπώθηκε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων επηρεάζουν την εικόνα της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ στην κοινή γνώμη. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική βιομηχανία και την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να παραβλέπονται παραβάσεις της νομοθεσίας. «Είναι επιχειρήσεις και ο σκοπός του κέρδους είναι θεμιτός. Εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να δημιουργούν κέρδη, να κάνουν επενδύσεις και να προσλαμβάνουν εργαζομένους. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι όταν διαπιστώνεται παραβίαση συγκεκριμένων νόμων, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει.

Ειδικότερα για τη δημοσιοποίηση των προστίμων, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο νόμος προβλέπει τη δημοσιοποίηση των κυρώσεων άνω των 50.000 ευρώ και ότι η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τη νομοθεσία. Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων υπάγονται πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κυβερνητικό μηχανισμό. Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι τα πρόστιμα δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις, αναφέροντας ότι κατά την τελευταία δυόμισι χρόνια επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα περίπου 25-30 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως είπε, έχουν εισπραχθεί στο σύνολό τους.

Σε ερώτηση για την εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία και ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την εκλογική αναμέτρηση. «Η ώρα της κάλπης είναι η πιο υπεύθυνη στιγμή» και, όπως ανέφερε, η εκλογική διαδικασία πρέπει να είναι μία.

Τέλος, αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα, σημείωσε ότι «η σκανδαλολογία δεν θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη και χρήσιμη στην πορεία για τις εκλογές», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διαφάνεια αποτελεί αναγκαία αρχή που οφείλουν όλοι να υπηρετούν εμπράκτως με τη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο.

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