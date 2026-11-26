«Χρυσή» διάκριση για τους φοιτητές του ΑΠΘ με καινοτόμο πρότζεκτ κατά του καρκίνου του πνεύμονα.

Μια σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα iGEM Thessaloniki του ΑΠΘ, αποσπώντας χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου.

Ανάμεσα σε περισσότερες από 400 ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, η ομάδα του ΑΠΘ ξεχώρισε με το ερευνητικό πρότζεκτ «AETh3R», προτείνοντας μια καινοτόμο θεραπευτική προσέγγιση για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, την πιο συχνή μορφή της νόσου. Η ερευνητική πρόταση αξιοποιεί τεχνικές Συνθετικής Βιολογίας και βασίζεται στον σχεδιασμό χιμαιρικών πεπτιδικών μορίων (PROTACs), με στόχο την ταυτόχρονη αποικοδόμηση δύο πρωτεϊνών-κλειδιών για την ανάπτυξη του όγκου, των KRAS και MDM2. Η διπλή αυτή μοριακή στόχευση φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, στο πλαίσιο της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία.

Σταθερή παρουσία και διακρίσεις στον διεθνή διαγωνισμό

Η φετινή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την iGEM Thessaloniki. Από το 2017, οπότε ξεκίνησε η συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό, η ομάδα έχει κατακτήσει χρυσά μετάλλια το 2017, το 2019 και το 2025, καθώς και ασημένια μετάλλια το 2018, το 2022, το 2023 και το 2024.

Η φετινή ομάδα αποτελείται από οκτώ προπτυχιακούς και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, οι οποίοι προέρχονται από τέσσερα Τμήματα και ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Συμμετέχουν οι Ερρικέττη-Θεοδώρα Μούμκα, Ηλίας-Ευάγγελος Θεοχάρους, Ταξιάρχης Κοσμάς και Άννα Φιλινδρή από το Τμήμα Ιατρικής, Μαργαρίτα Παπαστεργίου από το Τμήμα Βιολογίας, Δημήτριος Κουκνάκος και Ηρώ-Φωτεινή Παπαζάχου από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ειρήνη-Μελίτα Λαμπροπούλου από το Τμήμα Γεωπονίας και Αλέξανδρος Βλάχος από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοϊατρικής Μηχανικής.

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Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας, για έκτη χρονιά, είναι ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και συντονιστής της διεπιστημονικής ομάδας Λειτουργικής Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης και Βιολογίας Συστημάτων (FunPATh, ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ), Μιχαήλ Αϊβαλιώτης. Την ομάδα καθοδήγησαν επίσης οι εκπαιδεύτριες και διδακτόρισσες του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Δρ. Κωνσταντίνα Ψαθά και Δρ. Στεφανία Μανιάτση.