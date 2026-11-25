Μια σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η φοιτητική ομάδα Patras Medicine iGEM 2026 του Πανεπιστημίου Πατρών, αποσπώντας το Χρυσό Μετάλλιο στον κορυφαίο παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2026

Η ελληνική ομάδα διακρίθηκε στην κατηγορία Foundational Advance, μία από τις πλέον απαιτητικές θεματικές ενότητες του διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής έρευνας και της φοιτητικής δημιουργικότητας στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς ενισχύει τη διεθνή παρουσία του στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας και εδραιώνει τη θέση του ως το ελληνικό πανεπιστήμιο με την πιο επιτυχημένη παρουσία στην ιστορία του θεσμού.

Μια καινοτόμος τεχνολογία που καταγράφει την «κυτταρική μνήμη»

Η ομάδα διαγωνίστηκε με το ερευνητικό έργο ICHNOS, το οποίο επιχειρεί να δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα της βιοπαραγωγής και της προκλινικής έρευνας, το παροδικό κυτταρικό στρες.

Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των κυττάρων και να οδηγήσει ακόμη και σε αστοχίες παραγωγικών παρτίδων, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται εύκολα από τους συμβατικούς αισθητήρες.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι φοιτητές σχεδίασαν έναν καινοτόμο, αρθρωτό βιοαισθητήρα «κυτταρικής μνήμης», χρησιμοποιώντας τον μικροοργανισμό Saccharomyces cerevisiae. Το σύστημα συνδυάζει υποκινητές που ενεργοποιούνται ως απόκριση στο κυτταρικό στρες με ένα διπλό φθορίζον χρονόμετρο, επιτρέποντας την ταυτόχρονη καταγραφή τόσο της έντασης όσο και της διάρκειας της έκθεσης των κυττάρων σε στρεσογόνες συνθήκες.

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Με τον τρόπο αυτό, το ICHNOS φιλοδοξεί να αποτυπώσει μια μέχρι σήμερα δύσκολα ανιχνεύσιμη πτυχή της κυτταρικής λειτουργίας, μετατρέποντας το παροδικό στρες σε μετρήσιμη πληροφορία.

Η ερευνητική προσέγγιση της ομάδας δεν περιορίστηκε στην ανάπτυξη του βιοαισθητήρα. Το εργαστηριακό έργο συμπληρώθηκε από το υπολογιστικό εργαλείο ICHNOS-Vail, το οποίο επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση, τη βαθμονόμηση και την πρόβλεψη της απόκρισης του συστήματος.

Μέσα από τη σύνδεση των πειραματικών δεδομένων με τη μαθηματική μοντελοποίηση, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης της τεχνολογίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησής της.

Μάλιστα, η προοπτική εφαρμογής του ICHNOS δεν παραμένει αποκλειστικά σε ερευνητικό επίπεδο. Η ομάδα έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία δερμοκαλλυντικών, διερευνώντας τις δυνατότητες αξιοποίησης και εμπορικής εφαρμογής της τεχνολογίας ως βιοαισθητήρα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Καινοτομία με κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από την επιστημονική της συνεισφορά, η Patras Medicine iGEM 2026 ανέπτυξε πρωτοβουλίες με άμεσο αντίκτυπο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εργαστηριακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε τον πρώτο διαδραστικό ψηφιακό οδηγό εργαστηριακής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο Laboratory Safety Guide 2.0, βασισμένο στον οδηγό του Τμήματος Βιολογίας.

Παράλληλα, έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της πλατφόρμας UniSafe Patras, ενός συστήματος αναφοράς ατυχημάτων, στο οποίο ενσωματώνεται το Safety Assistant chatbot. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει άμεση καθοδήγηση σχετικά με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας του Ιδρύματος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας όσων εργάζονται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια.

Το Χρυσό Μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό iGEM 2026 αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας, της επιστημονικής κατάρτισης και της διεπιστημονικής συνεργασίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής πανεπιστημιακής έρευνας να παράγει καινοτόμες λύσεις με διεθνή απήχηση, συνδέοντας τη βασική επιστημονική γνώση με την τεχνολογική ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η επιτυχία της Patras Medicine iGEM 2026 στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: η νέα γενιά επιστημόνων της χώρας διαθέτει τη γνώση, τις ιδέες και τις δυνατότητες να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των επιστημονικών εξελίξεων του μέλλοντος, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα στη διεθνή ερευνητική κοινότητα.