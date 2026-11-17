Στο Πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας ο πρώην διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Νέα διάσταση αποκτά στην Πάτρα η υπόθεση των αναθέσεων νομικών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς σε δικηγόρους που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνδέονται με το οικογενειακό και πολιτικό περιβάλλον του Μιχάλη Μπεκίρη, πρώην διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή και στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισε ομόφωνα να διαβιβάσει στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Εφετείου Πατρών αίτηση 14 δικηγόρων, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα.

Είχε προηγηθεί κινητοποίηση δικηγόρων της πόλης, στον απόηχο ρεπορτάζ του in.gr που έθεσαν ερωτήματα για αναθέσεις από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και νοσοκομεία. Η υπόθεση έφτασε και στη Βουλή με ερώτηση της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου.

Ο Μπεκίρης διατηρούσε επί χρόνια επιρροή στις τοπικές κομματικές διεργασίες. Η δημόσια συζήτηση για τις αναθέσεις εκ των πραγμάτων τον φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι απαντήσεις των δημόσιων φορέων και η στάση της τοπικής ΝΔ. Οι φήμες ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο αδελφός του Φοίβος Μπεκίρης, ακόμη και αν ευσταθούν, μάλλον δεν θα επαληθευτούν τελικά, όπως προβλέπει πηγή της στήλης στην Αχαΐα.

Α.