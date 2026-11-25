Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επιβεβαίωσε όσα υποστήριξε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ για την αποχώρησή του από την οικογενειακή δικηγορική εταιρεία, αποκαλύπτοντας και τη μεταξύ τους συζήτηση όταν ήταν δήμαρχοι.

Σε επιβεβαίωση των όσων ισχυρίστηκε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Καλογερόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα για τον κ. Χατζηγιαννάκη και τη δικηγορική εταιρία της οικογένειάς του, ο κ. Καλογερόπουλος μιλώντας στη Ναυτεμπορική υπογράμμισε πως όταν ο Χατζηγιαννάκης ήταν δήμαρχος Σκύρου, ο ίδιος – που τότε ήταν δήμαρχος Αιγάλεω – τον είχε συναντήσει και τον ρώτησε αν συνεχίζει να ασχολείται στην οικογενειακή δικηγορική εταιρεία που είχε ως αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο κ. Καλογερόπουλος επιβεβαίωσε ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης του είχε πει ότι έχει φύγει από την εταιρεία γιατί «δεν θέλει να μπερδεύει τις ιδιότητες» και «θέλει να ασχολείται αποκλειστικά με το Δήμο Σκύρου».