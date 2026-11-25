Απομακρύνεται η συμφωνία για χαμηλότερα δίδακτρα στους φοιτητές της ΕΕ για σπουδές στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Το ενδεχόμενο να καταβάλλουν οι φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές όταν σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, αποκλείει βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό, ο ηγέτης των Εργατικών άφησε να εννοηθεί ότι η εξίσωση των διδάκτρων δεν πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, η οποία τον κάλεσε να αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας. Σήμερα, οι φοιτητές από την ΕΕ επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερα δίδακτρα σε σχέση με τους Βρετανούς συμφοιτητές τους.

Απαντώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ταυτίζεται με εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει τεθεί από τη βρετανική πλευρά.

Το θέμα των διδάκτρων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα από την περασμένη Παρασκευή, όταν οι αντικρουόμενες ενημερώσεις από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες προκάλεσαν σύγχυση σχετικά με το κατά πόσο οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, για τα τρόφιμα, τις εκπομπές ρύπων και την κινητικότητα των νέων, συνδέονταν με την επίτευξη συμφωνίας για τους φοιτητές. Ο Μπέρναμ, πάντως, επέμεινε ότι το ζήτημα των διδάκτρων δεν συνδέεται με τις υπόλοιπες συμφωνίες.

«Φρένο» στην εξίσωση των πανεπιστημιακών διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές

«Η συμφωνία για τα δίδακτρα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό έγγραφο και αφορά μια αυτοτελή συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φοιτητές από την ΕΕ καταβάλλουν δίδακτρα αντίστοιχα με εκείνα των φοιτητών από τρίτες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος μπορεί να είναι έως και 20.000 λίρες υψηλότερο από εκείνο που καταβάλλουν οι Βρετανοί φοιτητές.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, που μίλησαν στο POLITICO, αποκάλυψαν ότι το Λονδίνο είχε προτείνει μέχρι τότε τον καθορισμό των ετήσιων διδάκτρων στις 12.000 λίρες.

Στην κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφεραν ότι θα «εργαστούν προς την κατεύθυνση» της επίτευξης συμφωνίας για τα δίδακτρα. Διευκρίνισαν, παράλληλα, ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής.

Από την πλευρά τους, τα πανεπιστήμια έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μια ενδεχόμενη μείωση των διδάκτρων για τους φοιτητές από την ΕΕ θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος Russell Group, στον οποίο ανήκουν ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποίησε ότι η μείωση των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές «θα ασκούσε πρόσθετη πίεση στις διαθέσιμες θέσεις για τους Βρετανούς φοιτητές και θα στερούσε επιπλέον πόρους από την ανώτατη εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να διασφαλίζει κατ’ ανάγκη περισσότερες ευκαιρίες φοίτησης για τους Ευρωπαίους».

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε την Τετάρτη να διευκρινίσει εάν θα διατηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των υπόλοιπων συμφωνιών, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα δίδακτρα.

«Εργαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη αυτών των συμφωνιών θα γίνουν αισθητά το συντομότερο δυνατό», δήλωσε.

Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των υπόλοιπων συμφωνιών θα παραμείνουν αμετάβλητα, ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις για τα δίδακτρα δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των έξι μηνών.