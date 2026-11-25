Η εκπομπή θα ξεκινήσει τα γυρίσματα το 2027 και θα επιστρέψει στις οθόνες το 2028.

Ο πολύ γνωστός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ θα ηγηθεί της νέας σειράς του BBC, Top Gear, η οποία θα είναι ξανά στον αέρα τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία της μετάδοση.

Ο Ράμσεϊ θα αναλάβει τα ηνία μαζί με τους συμπαρουσιαστές του, οι οποίοι δεν έχουν κατονομαστεί ακόμη. Η εκπομπή θα ξεκινήσει τα γυρίσματα το 2027 και θα επιστρέψει στις οθόνες το 2028.

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Το Top Gear έχει σταματήσει να προβάλλεται από το 2022, όταν ο συμπαρουσιαστής Άντριου Φλίντοφ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και τα πλευρά, όταν το τρίτροχο αυτοκίνητό του με την ανοιχτή οροφή ανατράπηκε στην πίστα δοκιμών της εκπομπής.

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Ο Ράμσεϊ σε δήλωσή του για τον νέο του ρόλο τόνισε ότι θέλει να φέρει «μια φρέσκια ενέργεια και φιλοδοξία» στην εκπομπή, η οποία είναι «εκπληκτική, διασκεδαστική και με την κατάλληλη ποσότητα… χάους».

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