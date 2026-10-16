Επένδυση στην εκπαίδευση , την νέα γενιά & τους εργαζόμενους του ιστορικού αθλητικού οργανισμού

Σε μια σημαντική συμφωνία με ισχυρό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα προχώρησε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ., κα. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο κοινών δράσεων που συνδέουν τον αθλητισμό με την κορυφαία επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση.

Κεντρικό πυλώνα της συμφωνίας αποτελεί η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων του Σ.Ε.Φ. και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ προσφέρουν τέσσερις πλήρεις υποτροφίες σπουδών για τα παιδιά των εργαζομένων του Σταδίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης γνώσης για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη σύμπραξη μεταξύ των δύο φορέων, η οποία δομείται στους εξής άξονες:

Εκπαιδευτική & Αθλητική Επιμόρφωση: Κοινός σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και δράσεων που προάγουν την αθλητική παιδεία

Κοινός σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και δράσεων που προάγουν την αθλητική παιδεία Κοινή Επικοινωνιακή Στρατηγική: Ανάπτυξη συνεργειών για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την ενσωμάτωση της άθλησης στην εμπειρία του επισκέπτη

Ανάπτυξη συνεργειών για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την ενσωμάτωση της άθλησης στην εμπειρία του επισκέπτη Υποστήριξη & Προβολή Εκδηλώσεων: Συνδιοργάνωση & υλοποίηση πρωτοβουλιών, καθώς και αμοιβαία επικοινωνιακή προβολή τους μέσω των ψηφιακών και φυσικών καναλιών των δύο οργανισμών

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ., κα. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, δήλωσε:

«Η εξωστρέφεια και ο κοινωνικός ρόλος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας επιβεβαιώνονται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες που επιστρέφουν αξία στην κοινωνία και τους ανθρώπους μας. Η σύμπραξή μας με τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ ενισχύει τη διασύνδεση του Αθλητισμού με την Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους του Σταδίου μας, προσφέροντας στα παιδιά τους σημαντικές ευκαιρίες σπουδών και επαγγελματικής ανέλιξης».

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Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στην Αττική, κα. Δανάη Σημαντηράκη, επεσήμανε:



«Με ιδιαίτερη χαρά επισφραγίζουμε τη συνεργασία μας με έναν από τους πιο ιστορικούς και εξωστρεφείς αθλητικούς οργανισμούς της χώρας, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Εκπαίδευση και ο Αθλητισμός αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και του μέλλοντος των νέων. Η προσφορά των υποτροφιών στους ανθρώπους του Σ.Ε.Φ. είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε έμπρακτα τη νέα γενιά, προσφέροντάς της τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Είμαστε βέβαιοι ότι οι κοινές μας δράσεις θα αφήσουν ένα ισχυρό, θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

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