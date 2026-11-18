Μέσα από το πρόγραμμα “Πλέουμε Μαζί”, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στη δύναμη των ανθρώπων του, στις ουσιαστικές συνεργασίες και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Οι Περιβαλλοντικές αποΔράσεις του Ομίλου συνεχίστηκαν το 2026 στη Χίο και τη Νάξο, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, ενώ η περιβαλλοντική εκπαίδευση διευρύνθηκε σε τέσσερα νησιά με τη συμβολή των «Πρακτόρων του Πλανήτη», συνδυάζοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Η Attica Group πραγματοποίησε τη 10η και την 11η Περιβαλλοντική απόΔραση στη Χίο και τη Νάξο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2026 αντίστοιχα, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις νησιωτικές κοινωνίες, στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου «Πλέουμε Μαζί».

Οι δύο δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή συνολικά 152 εργαζομένων εθελοντών της Attica Group, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath. Παράλληλα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτέλεσε και το 2026, ουσιαστικό μέρος των πρωτοβουλιών του Ομίλου, μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, σε συνεργασία με τους «Πράκτορες του Πλανήτη».

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Από τη Χίο στη Νάξο

Η 10η Περιβαλλοντική απόΔραση πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου 2026 στον Τουριστικό Λιμένα Χίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Συνολικά, 57 εργαζόμενοι εθελοντές της Attica Group, 5 παιδιά και 16 εθελοντές της Aegean Rebreath συμμετείχαν στον υποβρύχιο καθαρισμό, συμβάλλοντας στη συλλογή, διαλογή και απομάκρυνση 1.547 αντικειμένων και 200 κιλών εγκαταλελειμμένων διχτυών από τον βυθό και τον ευρύτερο χώρο του λιμένα.

Η συνέχεια δόθηκε στη Μαρίνα Νάξου, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, με την 11η Περιβαλλοντική απόΔραση. Στη δράση συμμετείχαν 95 εργαζόμενοι εθελοντές του Ομίλου, 9 παιδιά και 24 εθελοντές της Aegean Rebreath. Από τον βυθό συλλέχθηκαν συνολικά 2.627 αντικείμενα, τα οποία διαχωρίστηκαν και ταξινομήθηκαν για την κατάλληλη διαχείρισή τους και την προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών στις αντίστοιχες ροές ανακύκλωσης.

Η επιστροφή στη Νάξο είχε ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας καθώς το 2021, το νησί αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό των Περιβαλλοντικών αποΔράσεων. Πέντε χρόνια αργότερα, η πρωτοβουλία επέστρεψε εκεί όπου ξεκίνησε, έχοντας πλέον συμπληρώσει 11 διοργανώσεις σε ελληνικά νησιά και διαμορφώσει μια σταθερή παρουσία, με επίκεντρο την προστασία του θαλάσσιου πλούτου των ελληνικών νησιών.

Πέντε χρόνια Περιβαλλοντικών αποΔράσεων

Από το 2021 έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 11 Περιβαλλοντικές αποΔράσεις σε ελληνικά νησιά, με περισσότερες από 700 συμμετοχές εργαζομένων-εθελοντών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων του Ομίλου.

Σταθερός συνεργάτης σε αυτή την πορεία είναι η Aegean Rebreath, η οποία ενισχύει τις Περιβαλλοντικές αποΔράσεις με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η συνεργασία δεν περιορίζεται στους υποβρύχιους καθαρισμούς, αλλά περιλαμβάνει τη συστηματική συλλογή, διαλογή και ορθή διαχείριση των υλικών που απομακρύνονται από τους βυθούς.

Μέσα σε πέντε χρόνια, η συλλογική αυτή προσπάθεια έχει συμβάλει στη συλλογή περισσότερων από 28.000 ανακυκλώσιμων αντικειμένων και στην απομάκρυνση περισσότερων από 2,5 τόνων εγκαταλελειμμένων διχτυών από τους βυθούς των ελληνικών νησιών.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη διαδρομή μιας πρωτοβουλίας που εξελίσσεται σταθερά, αξιοποιώντας τη δύναμη του εθελοντισμού και των συνεργασιών, για τη δημιουργία ενός ουσιαστικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα νησιά.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε τέσσερα νησιά

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Περιβαλλοντικών αποΔράσεων, μέσα από τη συνεργασία του Ομίλου με τους «Πράκτορες του Πλανήτη» και την υλοποίηση βιωματικών προγραμμάτων για μαθητές δημοτικών σχολείων.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο, 1.459 μαθητές από 19 δημοτικά σχολεία και 100 σχολικές τάξεις συμμετείχαν σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα με θεματικές που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, την υπεραλίευση και την πλαστική ρύπανση.

Οι δράσεις ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο στους Φούρνους Κορσεών, με τη συμμετοχή 47 μαθητών, και συνεχίστηκαν τον Μάρτιο στην Κάλυμνο, με 535 μαθητές, και στη Χίο, με 569 μαθητές. Τον Οκτώβριο, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία έφτασε στη Νάξο, όπου στις 14 και 15 Οκτωβρίου συμμετείχαν 308 μαθητές από 5 δημοτικά σχολεία και 30 σχολικές τάξεις.

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και βιωματική μάθηση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον και να κατανοήσουν πώς οι καθημερινές τους επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του.

Με αυτόν τον τρόπο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση συμπληρώνει τις παρεμβάσεις καθαρισμού και διευρύνει το αποτύπωμα των Περιβαλλοντικών αποΔράσεων: από την άμεση προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.







Ένα αποτύπωμα που εξελίσσεται

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη Περιβαλλοντική απόΔραση, η πρωτοβουλία συνεχίζει να εξελίσσεται, συνδέοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τον εθελοντισμό, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Πίσω από κάθε δράση βρίσκεται μια συλλογική προσπάθεια: οι εργαζόμενοι-εθελοντές της Attica Group, η εξειδικευμένη γνώση των συνεργαζόμενων οργανώσεων και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, συνθέτουν μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό αποτύπωμα και σταθερή παρουσία στα ελληνικά νησιά.

Μέσα από το πρόγραμμα “Πλέουμε Μαζί”, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στη δύναμη των ανθρώπων του, στις ουσιαστικές συνεργασίες και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διατήρηση του φυσικού πλούτου των ελληνικών νησιών.