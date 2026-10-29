Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Talk to Mad».

Για τη συνεργασία του με την Ανθή Βούλγαρη και την προσωπική του πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας μίλησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην εκπομπή «Talk to Mad» και την Αθηνά Κλήμη, το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, μέσα από τη συζήτησης αναφέρθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με την Ανθή Βούλγαρη, σημειώνοντας παράλληλα ορισμένους από τους στόχους του πρωινού μαγκαζίνο.

«Είναι περισσότερο η αύρα που υπάρχει μέσα στην εκπομπή, αυτό το εισπράττουμε και από τους καλεσμένους. Αυτό νομίζω, μπορεί να περάσει και στον τηλεθεατή», εξήγησε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μιλώντας για την «Κοινωνία ώρα Mega».

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η συνεργασία με την Ανθή Βούλγαρη

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του με την Ανθή Βούλγαρη, αλλά και το κλίμα που επικρατεί στην εκπομπή, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε: «Αυτό από την αρχή, όταν κάναμε οι δυο μας με την Ανθή, όχι όταν έμπαινε για ένα ένθετο στην εκπομπή, τότε στο ΟΡΕΝ, όταν ήμασταν οι δυο μας, αυτό φάνηκε ότι υπήρχε μία χημεία μεταξύ μας. Αυτό το δουλέψαμε με τα χρόνια και φτάσαμε να είμαστε, τουλάχιστον στο Mega, επτά χρόνια και νομίζω ότι πια κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πια…».

Και συνέχισε: «Αυτό φαίνεται και στις συνεντεύξεις πια… Έχει μεγάλη σημασία να μπορέσεις να βάλεις τον άλλον μέσα στο κλίμα. Είναι και μία δύσκολη ώρα, είναι πρωί, ο άλλος σε βλέπει πριν πάει στη δουλειά του, δεν θέλει να ξεκινήσει τη μέρα του θυμωμένα ή τοξικά, δεν θέλει τη βαριά ανάλυση. Θέλει να ακούσει πέντε πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Όλα είναι ισορροπία».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, στάθηκε στον τρόπο που συνεργάζεται με την Ανθή Βούλγαρη. Όπως εξήγησε η συνάδελφός του είχε πλαισίωνε από διαφορετική οπτική το ρεπορτάζ, ενώ και οι δύο δίνουν τον απαιτούμενο χώρο ο ένας στον άλλον:

«Για να υπάρχει μία καλή χημεία και να μπορέσει δημοσιογραφικά να προχωρήσει μία εκπομπή… Μπορεί εγώ να είχα περισσότερο το πολιτικό ρεπορτάζ ή κοινωνικό... Η Ανθή όμως, είχε μία άλλη πλευρά του ρεπορτάζ, που εγώ δεν την είχα καθόλου, γιατί έκανα 30 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ… Όλα αυτά τα πράγματα παντρεύονται και σημασία έχει πώς θα προσαρμοστώ και πώς η Ανθή θα προσαρμοστεί στα θέματα που ξέρω περισσότερο εγώ. Ο ένας αφήνει χώρο στον άλλον για να παρουσιάσει τα θέματα που ξέρει καλύτερα… Είναι μία τεχνική που πρέπει να την κάνεις για να επωφεληθείς και εσύ ο ίδιος… Η Βούλγαρη έχει και το άλλο, δεν παρεξηγείται…».

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