«Κατάφωρα παράνομο και άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε έκκληση για «διεθνή εκεχειρία», προκειμένου να προστατευθεί η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα, μία ημέρα μετά την επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο, ενώ τόνισε πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «κατάφωρα παράνομο και άκυρο», σε δηλώσεις του στο Reuters.

«Χρειαζόμαστε κάποιου είδους διεθνή εκεχειρία σε ό,τι αφορά στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός και τόνισε ότι αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» να επιτραπούν οι εξαγωγές σιτηρών από την περιοχή προς τον υπόλοιπο κόσμο, μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

«Οι Έλληνες εφοπλιστές θα ήταν οι πρώτοι που θα ξανάρχιζαν το εμπόριο στη στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης Ουκρανίας, εφόσον διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση», επεσήμανε, τονίζοντας τα αυξανόμενα κόστη για τη ναυσιπλοΐα, καθώς έχουν «εκτοξευθεί» οι δαπάνες ναύλωσης και ασφάλισης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ουκρανία εξαρτάται οικονομικά από τις εξαγωγές των προϊόντων της. «Είχαν μια εξαιρετικά πλούσια σοδειά, αλλά τα σιτηρά παραμένουν σε σιλό, με κίνδυνο να σαπίσουν. Δυστυχώς, προς το παρόν, η Ρωσία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε μια ουσιαστική συζήτηση», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης: Η Λιβύη να πάρει πάρα πολύ σοβαρά τις συνομιλίες με την Αθήνα

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «παραβλέπει πλήρως τη γεωγραφία, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά, τα οποία φαίνεται να εξαφανίζονται εντελώς στη λογική της Τουρκίας και της Λιβύης» και έκανε λόγο για προσπάθεια να δημιουργηθούν τετελεσμένα, τα οποία αγνοούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

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Αναφερόμενος στην άδεια στην κοινοπραξία υπό τη Chevron, για έρευνες ανοιχτά της Κρήτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες». Σημείωσε πως η Λιβύη και η Ελλάδα είναι «φυσικοί γείτονες» και κάλεσε την αφρικανική χώρα να διαπραγματευτεί απευθείας με την Αθήνα και να πάρει «πάρα πολύ σοβαρά» τις συνομιλίες.

Ζήτησε ενίσχυση της επιχείρησης «Ασπίδες»

Στις ίδιες δηλώσεις στο Reuters, ο Έλληνας πρωθυπουργός κάλεσε την ΕΕ να ενισχύει την επιχείρηση «Ασπίδες», για την προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το επιχείρημά μου είναι απλό: η ΕΕ έχει συμφέρον από μια συγκεκριμένη παρουσία, με απτά μέσα, σε αυτό το σημείο του κόσμου και χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στις “Ασπίδες”», δήλωσε. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν αναπτύξει μέσα στο πλαίσιο της αποστολής και αυτό «σαφώς δεν αρκεί», επεσήμανε.

«Εάν πραγματικά θέλουμε να στείλουμε στις χώρες του Κόλπου ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλειά τους, αλλά και ότι προστατεύουμε τις κρίσιμες αρτηρίες και τις θαλάσσιες οδούς, που είναι απολύτως απαραίτητες για το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε περισσότερα μέσα σε αυτή την περιοχή», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο Μητσοτάκης για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Ερωτηθείς για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να άρει τους περιορισμούς για τις εξαγωγές του ρωσικού diesel, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας για κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε οικονομική πίεση και να προκαλέσουμε μεγαλύτερη οικονομική “οδύνη” στη Ρωσία, προκειμένου να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι όσο παρατείνουν αυτό τον πόλεμο, θα υφίστανται πολύ συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες», απάντησε.