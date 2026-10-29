Το νέο γήπεδο των Ίντερ και Μίλαν φιλοδοξεί να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, με την κατασκευή να ξεπερνάει τα 1 δισ. ευρώ.

Η Ίντερ και η Μίλαν παρουσίασαν την Πέμπτη (29/10) το νέο τους γήπεδο, το οποίο θα ονομάζεται «Generali Stadium» και αναμένεται να αντικαταστήσει το ιστορικό «Σαν Σίρο» από τη σεζόν 2031-32.

Το νέο υπερσύγχρονο στάδιο θα έχει χωρητικότητα 71.500 θεατών και το κόστος κατασκευής του εκτιμάται στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028, ενώ οι δύο σύλλογοι θα συνεχίσουν να μοιράζονται την ίδια έδρα.

Τον σχεδιασμό του γηπέδου έχουν αναλάβει ο διάσημος Βρετανός αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ και ο ειδικός στον σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων Ντέιβιντ Μάνικα, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν για την ανακατασκευή του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

{https://x.com/Inter/status/2115905887931937172}

Το νέο γήπεδο θα ξεχωρίζει για τις μεγάλες τσιμεντένιες αψίδες, τη λευκή οροφή και τις κερκίδες με μεγάλη κλίση, ώστε οι φίλαθλοι να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, η οροφή θα καλύπτει όλες τις εξέδρες, ενισχύοντας την ακουστική και δημιουργώντας μία «καυτή» ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

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Πέρα από το ποδόσφαιρο, το «Generali Stadium», το οποίο παίρνει το όνομά του από τον ιταλικό ασφαλιστικό κολοσσό, θα μπορεί να φιλοξενεί διάφορα αθλητικά events, όπως αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου καθώς και συναυλίες.

Η Ίντερ και η Μίλαν κατέβαλαν 197 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του σημερινού γηπέδου και των γειτονικών χώρων, όπου θα κατασκευαστεί η νέα εγκατάσταση.

{https://x.com/StadiumDB/status/2115904230934679815}

Το σημερινό «Σαν Σίρο», γνωστό και ως στάδιο «Τζουζέπε Μεάτσα», αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γήπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συχνά αποκαλείται «καθεδρικός ναός από μπετόν» και είναι το μεγαλύτερο στάδιο της Ιταλίας, με χωρητικότητα περίπου 75.000 θεατών.

Εγκαινιάστηκε το 1926 και έχει ανακαινιστεί αρκετές φορές έκτοτε, ωστόσο πλέον δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των φιλάθλων και των δύο συλλόγων, οι οποίοι επιδιώκουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από την εμπορική αξιοποίηση του γηπέδου.