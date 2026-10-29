«Πότε θα καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης ότι η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» των ΗΠΑ, καταστρατηγεί τις αρχές του ελληνικού λαού, μας φέρνει σε διάσταση με τα περισσότερα κράτη της Δύσης και δεν ευνοεί τα εθνικά μας συμφέροντα;» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Μας βλάπτει η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» σημειώνει σε ανακοίνωσή του η ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας πως η αποχή στον ΟΗΕ για την Κούβα εκθέτει την κυβέρνηση.

«Η ΕΛΑΣ καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιλέξει την αποχή στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την άρση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού εμπάργκο κατά της Κούβας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΕΛΑΣ τονίζει πως «την ώρα που σειρά χωρών της Δύσης όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία και η Κύπρος, τάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος, η ελληνική κυβέρνηση, ενώ μάλιστα η χώρα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αρνήθηκε να στηρίξει ένα σαφές αίτημα σεβασμού της κυριαρχίας της Κούβας και τερματισμού των μέτρων που πλήττουν τον λαό της και παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Επισημαίνει πως για την Ελλάδα, «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, αποτέλεσε παραδοσιακά ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής της πολιτικής» και χαρακτήρισε «λυπηρό το γεγονός ότι αντί να τασσόμαστε υπέρ των διμερών διαπραγματεύσεων Κούβας - ΗΠΑ για την επίλυση της μεταξύ τους κρίσης, ακολουθούμε τυφλά τις επιταγές της Ουάσιγκτον».

Διερωτάται κλείνοντας «ως πότε η κυβέρνηση θα απέχει από την κοινή λογική άλλοτε σιωπώντας απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα και άλλοτε αδιαφορώντας για το εμπάργκο που επιβάλλεται στον κουβανικό λαό; »Πότε θα καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης ότι η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» των ΗΠΑ, καταστρατηγεί τις αρχές του ελληνικού λαού, μας φέρνει σε διάσταση με τα περισσότερα κράτη της Δύσης και δεν ευνοεί τα εθνικά μας συμφέροντα;»

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Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ καταλήγει σημειώνοντας πως «ο λαός της Κούβας πρέπει να καθορίσει μόνος του το μέλλον του, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών».