Ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ασκεί την προεδρία του κατά τον Οκτώβριο

Εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών για την απόφαση της Ελλάδας να απόσχει από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού κατά της Κούβας ζητά ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μάντζος χαρακτηρίζει την απόφαση αξιοσημείωτη αλλαγή στη διαχρονική στάση της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα στήριζε τα αντίστοιχα ψηφίσματα του ΟΗΕ από το 1992. Όπως αναφέρει, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να απόσχει, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ο Καναδάς, που ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί σε βάρος της Κούβας, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, έχουν εντείνει τις ελλείψεις και τις στερήσεις για τον κουβανικό λαό. Παράλληλα, τονίζει ότι η απόφαση της Αθήνας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ασκεί την προεδρία του κατά τον Οκτώβριο.

Το αίτημα για διευκρινίσεις από το υπουργείο Εξωτερικών

Ο Δημήτρης Μάντζος καλεί το υπουργείο Εξωτερικών να αιτιολογήσει την αλλαγή στάσης της χώρας, εξηγώντας ποιες παράμετροι διαφοροποιήθηκαν και ποια γεγονότα οδήγησαν στην απόφαση της αποχής. Όπως επισημαίνει, απαιτούνται σαφείς απαντήσεις, ιδίως δεδομένου ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν να στηρίξουν το ψήφισμα.

Κλείνοντας, ο κ. Μάντζος προειδοποιεί ότι, ελλείψει επαρκούς αιτιολόγησης, η απόφαση ενδέχεται να εκληφθεί ως νέα υποχώρηση της ελληνικής διπλωματίας απέναντι σε μια συναλλακτική προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια μετατόπιση θέτει ζητήματα ως προς τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών.