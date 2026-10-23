«Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης με μικροκομματικούς ή προεκλογικούς όρους», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

«Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα από την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη, είναι πλέον προφανές ότι η αποτυχημένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και η ευθύνη του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από φθηνή προπαγάνδα και τοξικότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος και προσθέτει: «Πολύ απλά διότι όσα βλέπει ο ελληνικός λαός, τα βλέπουν και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας».

«Μετά τη γλαφυρή αποτύπωση της πραγματικότητας από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Δ. Καλογερόπουλο, και μετά την πρόσφατη αναφορά του πρώην υπουργού -και καθηγητή διεθνούς δικαίου-, κ. Άγγελου Συρίγου, σε «υποχώρηση» της Ελλάδας στα ανοικτά της Κάσου το 2024 στο πλαίσιο της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, τη σκυτάλη έλαβε χθες βράδυ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας -και καθηγητής διεθνών σχέσεων- κ. Δ. Καιρίδης, ο οποίος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη μίλησε ευθέως για «πολιτική ήττα» της χώρας μας στη Λιβύη και για μια «δυσάρεστη και κακή εξέλιξη».

Ρωτούμε πλέον ευθέως την Κυβέρνηση: Τελικά κι οι ίδιοι οι βουλευτές της «νομιμοποιούν τις θέσεις άλλων κρατών» και «αδικούν τη χώρα τους», όπως έσπευσε να μας πει χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας στην τεκμηριωμένη αντίδραση και στη σαφή θέση του ΠΑΣΟΚ;

Μήπως παίζουν κι αυτοί το παιχνίδι της Τουρκίας;

Τα λένε για να ασκήσουν αντιπολίτευση ή επειδή έτσι συνέβησαν τα γεγονότα; Μήπως, τελικά, όλοι βρισκόμαστε σε μια πλάνη, εκτός από τους ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών;

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Ή μήπως κάποιοι εθελοτυφλούν και αποπροσανατολίζουν την κοινωνία;

Ματαιοπονούν. Η αποτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εμφανής σε όλους, ακόμη και σε όσους της παρείχαν ψήφο εμπιστοσύνης. Πλέον, αυτό που προέχει είναι να περιοριστούν οι συνέπειές της, με κάθε διπλωματικό μέσο, προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων», συνεχίζει ο βουλευτής Επικρατείας, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει: «Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης με μικροκομματικούς ή προεκλογικούς όρους.

Είναι η χώρα που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει όλους. Όχι μια κυβέρνηση σε αποδρομή».