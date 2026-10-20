Πολύ αρνητική εξέλιξη, με δυσμενείς επιπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τις επιπτώσεις στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση ο Δημήτρης Μάντζος και ο Γιάννης Μανιάτης.

Η κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου σηματοδοτεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της χώρας και στα εθνικά μας συμφέροντα, υπογραμμίζουν.

Αυτή η πολύ αρνητική εξέλιξη έρχεται «σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι η διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ έβαινε σε θετική κατεύθυνση και τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών ότι έκλειναν “χαίνουσες πληγές” μεταξύ των δύο χώρων», τονίζουν.

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνουν ότι «η επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική διαχείριση της κατάστασης από το 2019 έως σήμερα αναδεικνύει την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημήτρη Μάντζου και του Γιάννη Μανιάτη

«Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αίροντας τη θέση που είχε διαμορφώσει από το 2020, σηματοδοτεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της χώρας και στα εθνικά μας συμφέροντα.

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Το “μνημόνιο” που υπογράφηκε μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης, το 2019, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αντιβαίνει πλήρως προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθώς διαγράφει πλήρως την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, προσβάλλοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και προωθώντας τις παράνομες και αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Η πολύ αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της από 24 Αυγούστου 2026 ρηματικής διακοίνωσης της κυβέρνησης της Τρίπολης για τις ενέργειες της χώρας μας για τη μελέτη και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, και σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι η διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ έβαινε σε θετική κατεύθυνση και τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών ότι έκλειναν “χαίνουσες πληγές” μεταξύ των δύο χώρων.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα τα πολιτικά κόμματα και την ελληνική κοινωνία για τις εξελίξεις στη Λιβύη και ευρύτερα τη Βόρεια Αφρική, καθώς και για τις επιπτώσεις στα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και ιδίως στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Η επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική διαχείριση της κατάστασης από το 2019 έως σήμερα αναδεικνύει την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα».