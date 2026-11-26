Η αντίδραση της Άγκυρας στο ψήφισμα της Ευρωβουλής κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Έντονη ήταν, όπως αναμενόταν, η αντίδραση της Άγκυρας, στο ψήφισμα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και ζήτησε να εξεταστούν στοχευμένες κυρώσεις εάν παραβιαστούν κυριαρχικά δικαιώματα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κάνει λόγο για «μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς» και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν έχει αρμοδιότητα στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας». Η υιοθέτηση «πολιτικά υποκινούμενων» ψηφισμάτων, «αγνοώντας πλήρως» το διεθνές δίκαιο είναι μια «μάταιη προσπάθεια», τόνισε στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Απορρίπτουμε το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περιέχει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης για την οριοθέτηση ζωνών θαλάσσια δικαιοδοσίας ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη, που είναι σε ισχύ από το 2019.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στην οριοθέτηση ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από απόφαση του ίδιου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικά υποκινούμενων ψηφισμάτων, αγνοώντας πλήρως το διεθνές δίκαιο, στο όνομα της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μελών, είναι μια μάταιη προσπάθεια.

Η ειρήνη και η σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μέσω προσεγγίσεων που δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο, την καλή γειτονία, τον σεβασμό και τη συνεργασία.

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Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Καταδικάζει η Ευρωβουλή, ζητά κυρώσεις εάν παραβιαστούν κυριαρχικά δικαιώματα

Με το ψήφισμα που ενέκρινε η ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει έντονα την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», επισημαίνει το ψήφισμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τονίζει ότι η επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης «δεν αλλάζει» το νομικό καθεστώς του.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες. Καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών.

Εξάλλου, ζητούν να επανεξεταστεί η χρηματοδοτική συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα καταδικάζει την εξαγγελία της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας», την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

Επιπλέον, αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli, επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες και καλεί την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου «Great Sea Interconnector».