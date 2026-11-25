Στην επίσημη Εφημερίδα το κείμενο της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα του κράτους.

{https://x.com/anadoluagency/status/2125600357745365486}

Όπως αναφέρει το Anadolu, η συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών Τουρκίας- Λιβύης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Λιβύης, ολοκληρώνοντας όλες τις επίσημες διαδικασίες. Θυμίζεται ότι υπογράφθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 και εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Την ίδια στιγμή ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον αρχηγό του Εθνικού Στρατού της αν. Λιβύης χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο διευθυντής επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου Ακίφ Τσαγκάταϊ Κιλίτς.