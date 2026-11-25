Η αντίδραση της Έλενας Πολυκάρπου και το όνομα του καλλιτέχνη.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», καθώς η Κατερίνα Καινούργιου, αποκάλυψε κατά λάθος το όνομα του τραγουδιστή που είναι ερωτευμένος με συνάδελφό του.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Έλενα Πολυκάρπου, ανέλαβε να παρουσιάσει το κουίζ της ημέρας με τίτλο: «Γνωστός τραγουδιστής είναι ζευγάρι με ανερχόμενη τραγουδίστρια», η παρουσιάστρια δήλωσε πως έχει καταλάβει ποιος είναι ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφέρεται.

Η on air αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου

Έτσι, πάνω στη ροή του λόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έλενα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το ζευγάρι. Μιχάλη, πες μου για να αρχίσω να το λέω στον κόσμο με τρόπο… Το κατάλαβα ότι είναι αυτός. Είναι χρόνια τραγουδιστής, έχει επανασυστηθεί τα τελευταία χρόνια. Για πες για την ανερχόμενη… Το κατάλαβα, ναι ισχύει… Ίσως να την έχουμε αναφέρει στην εκπομπή».

Σε αυτό το σημείο, η συνεργάτιδά της, Έλενα Πολυκάρπου, δήλωσε: «Κατερίνα μου, αφού τα ξέρεις όλα γιατί δεν μου τα λες και εμένα ρε φίλες», με την Κατερίνα Καινούργιου, να απαντά:

«Οι άνθρωποι με έχουν δει ότι τους βλέπω… Γιατί και όταν ο Φέρρης με έβλεπε παλαιότερα, έβγαινε μετά να πει με ποιον με είδε;».

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Σε αυτό το σημείο, επικράτησαν λίγα δευτερόλεπτα αμηχανίας στο πλατό, με την παρουσιάστρια να μην έχει αντιληφθεί ότι «πρόδωσε» του όνομα του καλλιτέχνη on air: «Είπα ο Φέρρης; Εγώ το είπα».

Η Έλενα Πολυκάρπου, μάλιστα, ξεκίνησε να τραγουδά: «Έχετε γεια βρυσούλες… Κατερίνα μου, είμαι σε κρίσιμη ηλικία…», με την ομάδα του «Super Κατερίνα» να ξεσπά σε γέλια.

Παρ’ όλα αυτά, η Κατερίνα Καινούργιου, δεν αποκάλυψε το όνομα της ανερχόμενης τραγουδίστριας που φαίνεται να διατηρεί δεσμό με τον Θοδωρή Φέρρη.

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