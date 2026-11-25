Ο ερμηνευτής ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Καλεσμένος στην εκπομπή The 2night Show βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, ο Ηλίας Βρεττός, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο γνωστός ερμηνευτής, φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα υποδεχθεί στον κόσμο το πρώτο του παιδάκι.

Ο Ηλίας Βρεττός, είναι παντρεμένος εδώ και τέσσερα χρόνια με τη σύζυγό του, Αναστασία, ενώ όπως αποκάλυψε προσπαθούσαν αρκετό καιρό ώστε να αποκτήσουν τον δικό του παιδάκι.

Ο ίδιος, δηλώνει έτοιμος να υποδεχθεί στη ζωή το γιο του, εκφράζοντας ανοιχτά την ανυπομονησία του.

Όσα είπε ο Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

«Ένα αγοράκι… Είμαι ακριβώς στη φάση, και εγώ και η Αναστασία, που το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό. Είμαι 43 χρονών και ακόμα δεν έχω κάνει παιδάκι. Τώρα θα μας έρθει, πρώτα ο Θεός, και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και το μεγάλο μου άγχος αυτό. Απλά, είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Απόλυτα ευγνώμων με αυτό που συμβαίνει και το περιμένω όσο τίποτα. Το θέλαμε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ, που έτσι όπως φαίνεται μας αξιώνει ο Θεός να το αποκτήσουμε το παιδάκι αυτό», δήλωσε αρχικά ο Ηλίας Βρεττός.

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σύζυγό του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε μαζί με την Αναστασία λίγο πάνω από 7 χρόνια και 4 χρόνια παντρεμένοι. Είναι μία σχέση που έχει δοκιμαστεί. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον αισθάνομαι το πιο δικό μου, τον πιο κοντινό μου άνθρωπο. Η βάση μου, τα θεμέλιά μου. Και νομίζω ότι το παιδάκι που θα έρθει πραγματικά θα μας ολοκληρώσει. Η Αναστασία είχε και έχει μία εξαιρετική εγκυμοσύνη. Είναι ένας άνθρωπος απίστευτα δραστήριος. Είναι 7 μηνών και δεν φαίνεται η κοιλιά της. καμιά φορά την κοιτάω και λέω ‘που το έκρυψες το παιδί;’. Κάνει πολύ γυμναστική, προσέχει τη διατροφή της. Κάνει αυτά που, συνήθως, δεν κάνει μία έγκυος γυναίκα, γιατί έχει τρέλα με την πειθαρχία και με το να μην χαλάσει όσο γίνεται το σώμα της, να διατηρηθεί ενεργή στα μαθήματά της. Τη θαυμάζω απεριόριστα γι’ αυτό».

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