Η παρουσιάστρια αποχώρησε από το πλατό για χάρη της κόρης της.

Το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η Μαρία Ηλιάκη αναγκάστηκε να αφήσει για μερικά λεπτά το πόστο της στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» για να τηρήσει μία υπόσχεση που είχε δώσει στην κόρη της.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αποχώρησε από το πλατό, ζητώντας από την παραγωγή να της κλείσει το μικρόφωνο, με σκοπό να ευχηθεί τηλεφωνικά στην κόρη της, Κατερίνα, που σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή.

Όπως εξήγησε στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, είχε υποσχεθεί στην κόρη της να της τηλεφωνήσει και αν δεν το έκανε εκείνη τη στιγμή δεν θα προλάβαινε αργότερα.

Από την πλευρά του ο Κρατερός Κατσούλης, έστειλε τις δικές του ευχές, ενώ η Μαρία Ηλιάκη, πριν αποχωρήσει, δήλωσε:

«Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να βγω έξω, να πω χρόνια πολλά στην κόρη μου γιατί δεν θα προλάβω και θα κλαίει. Της το έχω υποσχεθεί. Δύο λεπτά κλείστε μου το μικρόφωνο, συγγνώμη. Συγγνώμη…».

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Για λίγα λεπτά λοιπόν, ο Κρατερός Κατσούλης παρέμεινε στον αέρα με τον συνεργάτη της εκπομπής Γιάννη Ρούκη, με τον οποίο ολοκλήρωσαν το ρεπορτάζ που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, με θέμα την πανσέληνο.