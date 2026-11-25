Πολύ γνωστά ονόματα έχουν γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Μερκουρίου του Μεγαλομάρτυρος.

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Καίτη, Κατερινιώ, Κατίγκω, Κάτια, Κατίτσα, Κατερίνα, Καρινά

Μερκούριος, Μερκούρης, Μερκουρία

Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Διακρινόταν για την εξαιρετική μόρφωση, την ευφυΐα και την ομορφιά της, ενώ από νεαρή ηλικία ασπάστηκε τον χριστιανισμό.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών κλήθηκε να απαρνηθεί την πίστη της. Παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη, παρέμεινε αφοσιωμένη στον χριστιανισμό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον αποκεφαλισμό.

Η Αγία Αικατερίνη θεωρείται προστάτιδα της παιδείας, των φιλοσόφων και των μαθητών, ενώ το όνομά της συνδέεται με την ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

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Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυς

Ο Άγιος Μερκούριος έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό. Κατά τη διάρκεια των διωγμών ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη και αρνήθηκε να προσφέρει θυσίες στα είδωλα. Υπέστη βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε.

Παράλληλα, η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την αντιμετώπιση κάθε μορφής έμφυλης βίας.