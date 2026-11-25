«Η αλλαγή προϋποθέτει λογοδοσία, θεσμούς και πολιτική ανανέωση», είπε ο πρόεδρος των Δημοκρατών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επισήμανε την ανάγκη για ουσιαστική πολιτική αλλαγή, με διαφάνεια, λογοδοσία, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm o πρόεδρος των Δημοκρατών αναφέρθηκε στα φαινόμενα διαφθοράς και στις υποθέσεις που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικού προσωπικού και διαφορετική αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας.

Διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις

Με αφορμή ζητήματα που αφορούν δημόσιες αναθέσεις και σχέσεις πολιτικών προσώπων με την αυτοδιοίκηση, ο κ. Κασσελάκης έθεσε ευθέως το ζήτημα της πολιτικής δεοντολογίας και της διαφάνειας.

«Δεν σας λέω ότι είναι παράνομο, αλλά είναι προβληματικό το να είσαι συνέταιρος με έναν δήμαρχο και να παίρνεις αναθέσεις από αυτόν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην τυπική νομιμότητα. Απαιτείται καθαρή σχέση ανάμεσα στην εξουσία, το δημόσιο χρήμα και την κοινωνία.

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και λογοδοσία για όλους

Ο Πρόεδρος των Δημοκρατών υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών περνά μέσα από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την επιτάχυνση της απονομής της, τη δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

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Ξεχωριστή θέση στις προτάσεις του έχει η κατάργηση της ασυλίας υπουργών και βουλευτών, ώστε κανείς να μην βρίσκεται υπεράνω του νόμου και όλοι να λογοδοτούν για τις πράξεις τους.

Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε κριτική και στη δομή και στη λειτουργία της κυβέρνησης, αναφερόμενος στους 63 υπουργούς, αλλά και στην πρακτική της ανάθεσης της προετοιμασίας νομοθετικών πρωτοβουλιών σε συμβουλευτικές εταιρείες. Όπως ανέδειξε, η χώρα χρειάζεται ένα κράτος που διαθέτει σχέδιο, γνώση και θεσμική επάρκεια, όχι μια διοίκηση που μεταθέτει την ευθύνη του σχεδιασμού και της νομοθέτησης σε εξωτερικούς συμβούλους.

Παραγωγική οικονομία και σταθεροί κανόνες

Για την οικονομία, ο κ. Κασσελάκης μίλησε για ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγή, την καινοτομία και τη σταθερή, χαμηλή φορολογία.

Τόνισε την ανάγκη να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της οικονομίας από τις πελατειακές σχέσεις και την κομματική εξάρτηση, ώστε οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να μπορούν να προχωρούν με ίσους κανόνες και πραγματικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως για το μέλλον και όχι να αναλώνεται σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις.

Υγεία, Παιδεία και Ασφάλεια είναι ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η Υγεία, η Παιδεία και η Ασφάλεια αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα.

Το κράτος οφείλει να εγγυάται τις βασικές υποδομές και την προστασία των πολιτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον χώρο που χρειάζεται η ιδιωτική πρωτοβουλία για να δημιουργήσει, να επενδύσει και να αναπτυχθεί.

Συνεργασίες με αρχές, όχι αναπαραγωγή του ίδιου συστήματος

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ξεκαθάρισε ότι οι Δημοκράτες δεν αντιμετωπίζουν τις συνεργασίες ως ταμπού, αλλά αυτές πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένες πολιτικές συμφωνίες και θεσμικές δεσμεύσεις.

Ήταν σαφής ως προς το ενδεχόμενο στήριξης κυβερνητικού σχήματος υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή του Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να στηρίξει μια επανάληψη του ίδιου πολιτικού μοντέλου.

Όπως τόνισε, η αλλαγή δεν μπορεί να είναι απλώς εναλλαγή προσώπων στην εξουσία. Χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή των κανόνων λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, με κατάργηση προνομίων και πραγματική λογοδοσία.

«Κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι πρωθυπουργική δημοκρατία ούτε προεδρική δημοκρατία», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών αναφέρθηκε στην προγραμματική δουλειά του κόμματος, η οποία, όπως είπε, βασίζεται στη συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς και σε συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία και τους θεσμούς. Επανέλαβε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και πολιτικών συμφωνιών πάνω σε σαφείς θέσεις.

Και κατέληξε με ένα μήνυμα προς τους πολίτες: «Δεν ζητάμε να μας πιστέψετε. Ζητάμε πρώτα απ’ όλα να μας ακούσετε».