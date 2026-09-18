Η ανακοίνωση της μεταγραφής του -πρώην κόμμα Κασσελάκη- ανεξάρτητου βουλευτή στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ και η αναμενόμενη προσχώρησή της στον Αλέξη Τσίπρα επισπεύδει την ένταξη στη Χαριλάου Τρικούπη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Η επισημοποίηση της ένταξης του πρώην βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Κασσελάκη γίνεται σήμερα, κατόπιν συνάντησής του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σειρά παίρνει ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, αναμένεται ο κατάλληλος χρόνος για την Νίνα Κασιμάτη, ενώ η ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη αναμένεται να γίνει στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις...

Β.Σκ