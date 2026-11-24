«Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αποτρέψουμε την επόμενη γυναικοκτονία» αναφέρουν οι Δημοκράτες.

Φέτος, στις 25 Νοεμβρίου, επιλέγουμε να μη συναντηθούμε πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας αίθουσας. Επιλέγουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε όλους, αναφέρουν οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη σε μία εκδήλωση που διοργανώνουν στις 25 Νοεμβρίου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από τις 20:00 έως τις 23:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα social media του «Γίνε Άνθρωπος» και του Στέφανου Κασσελάκη.

Με σύνθημα «η βία δεν αρχίζει με τη γυναικοκτονία, ούτε τελειώνει με αυτήν» οι Δημοκράτες σημειώνουν στην ανακοίνωση της εκδήλωσης: «Πόσα σημάδια αγνοήθηκαν πριν από μια γυναικοκτονία; Γιατί μια γυναίκα που ζητά βοήθεια δεν καταφέρνει πάντα να προστατευτεί; Και τι συμβαίνει στα παιδιά και στις οικογένειες που μένουν πίσω;

»Φέτος, στις 25 Νοεμβρίου, επιλέγουμε να μη συναντηθούμε πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας αίθουσας. Επιλέγουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε όλους.

»Γιατί η ενημέρωση για την έμφυλη βία δεν πρέπει να έχει γεωγραφικούς περιορισμούς, προσκλήσεις ή προϋποθέσεις συμμετοχής. Θέλουμε να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε πόλη, σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται να ακούσει».

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Στην εκδήλωση για «τρεις ώρες, επιστήμονες, άνθρωποι της Δικαιοσύνης και πρόσωπα με προσωπικά βιώματα θα μιλήσουν για όσα συχνά παραμένουν αόρατα.

- Πώς αναγνωρίζουμε τη χειραγώγηση και την ψυχολογική κακοποίηση;

- Γιατί τα θύματα δυσκολεύονται να απομακρυνθούν;

- Πώς επηρεάζει η βία τα παιδιά;

- Πού αποτυγχάνει η προστασία και τι πρέπει να αλλάξει;

- Ποιος στηρίζει τις οικογένειες μετά από μια γυναικοκτονία;

Τη συζήτηση συντονίζουν:

- η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου – Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Ιδρύτρια & Πρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος»

- ο Στέφανος Κασσελάκης – Πρόεδρος του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο

- η Μαρία Παπαναγιώτου (Marlone) – Content Creator

«Δεν χρειάζεται να έχεις βιώσει τη βία για να σε αφορά. Δεν αρκεί να αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη. Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αποτρέψουμε την επόμενη γυναικοκτονία» καταλήγει η ανακοίνωση της εκδήλωσης.