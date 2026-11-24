Η σύσκεψη στο Μαξίμου για την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την πορεία των έργων αποκατάστασης, όσα έχουν μείνει πίσω και όσα πρέπει να… τρέξουν εξέτασαν ο πρωθυπουργός με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Αντικείμενο της συνάντησης η διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα έχει γίνει σημαντική δουλειά από την Περιφέρεια και τους Δήμους της περιοχής, ενώ επεσήμανε τη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας πως ο όποιος σχεδιασμός θα βασίζεται στη συνεργασία κεντρικής Κυβέρνησης, Περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε από την πλευρά του τα έργα που έχουν γίνει από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συζητήθηκε και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα στη διαχείριση, συνολικά, των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας ανέφερε μετά τη σύσκεψη ότι βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για το ζήτημα των υδάτων, σημειώνοντας ότι κατά τη σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός για το μέλλον της Θεσσαλίας. «Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για το μέλλον της Θεσσαλίας», σημείωσε.

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Αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας, ο κ. Κουρέτας επισήμανε ότι κατά τις βροχοπτώσεις της 27ης και 28ης Οκτωβρίου καταγράφηκαν στη λεκάνη του νοτίου Πηλίου 294 χιλιοστά βροχής, έναντι 352 χιλιοστών κατά την κακοκαιρία Daniel, με τις ζημιές, ωστόσο, να είναι πολύ μικρότερες.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς και τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου, τα οποία, όπως ανέφερε, δρομολογούνται.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης και οι Δήμαρχοι, Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.